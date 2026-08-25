A miniszterelnök a Facebookon arra utalt, hogy még fel sem állt az NVVH, a kormány felszólításokkal, feljelentésekkel több ügyben is elérte, hogy gazdasági szereplők közpénzeket fizettek vissza.
A kulturális tárca vezetője a folyamatban lévő büntetőeljárástól függetlenül várja vissza a megalapozatlan támogatásokat.
Az Országos Roma Önkormányzat fellebbezett a nem jogerős ítélet ellen, amely szerint a testületnek több mint félmilliárd forintos támogatást kell visszafizetnie – tájékoztatta lapunkat Lakatos Oszkár általános elnökhelyettes.
Az indoklás szerint a támogatások elszámolása során az ORÖ olyan súlyos hibákat és hiányosságokat vétett, melyek lehetetlenné tették a támogatások felhasználásának ellenőrzését, ezért a Belügyminisztérium követelése jogszerű.
A legolcsóbb ajánlatot állítólag azért zárták ki, mert a Klebelsberg Központ indoklása szerint többször felhívás ellenére sem tudta ellenőrizni, hogy a többi indulóhoz képest 47–61 százalékkal alacsonyabb ár reális-e.
Az Európai Csalás Elleni Hivatal vizsgálata a közbeszerzési eljárás során számos jogsértést állapított meg. A projekt célja az oktatási létesítmények korszerűsítése volt.
Egyre több üzlet hívja fel a vásárlók figyelmét arra, hogy ha nem elégedett a megvásárolt termékkel, visszakaphatja a vételárat. E csábító ajánlat feltételeiről általában nem tájékoztatják a vásárlókat.