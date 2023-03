Á. B.;

Nem ismerte be a bűnösségét a teskándi Jézus

T. Miklós arról beszélt, összefogtak ellene korábbi barátai.

A Zalaegerszegi Járásbíróság március 1-jén, szerdán tartott előkészítő ülést annak a férfinek az ügyében, aki magát „gyógyító és lelket mentő mesternek” feltüntetve csalt ki milliókat emberektől - derül ki a törvényszék közleményéből.

A most hetvenéves férfi azért került a vádlottak padjára, mert

A szélhámos férfi 1996-ban ismerkedett meg egy Libanonban élő, jómódú orvosnővel, aki teljesen tanításai hatása alá került, s lényegében bármit megtett a kedvéért. Energetizáló erőt segítő drágakövek, gyémánt, smaragd, kristályok, ékszerek - mindent megkapott. A teskándi Jézus 2012-ben még arra is rávette, hogy fektessen be egy ingatlanba, amit aztán saját nevére vett meg. Egy másik nővel – aki akkor már 10 éve járt a „gyógyításaira” – 2014-re annyira elmélyült a kapcsolata, hogy az fenntartások nélkül mindent elhitt a „mesterének”. Abban az évben – az apjától örökölt ház árából – összesen ötmillió forintot adott át neki, amit a férfi jótékony célok helyett a saját javára fordított. Volt, akivel azt hitette el, hogy nincs is háza, s csak hánykolódik a világban - holott akkor már kilenc ház volt a nevén. Emellett rendszeresen gyűjtéseket szervezett különböző beteg - például agytumorral küzdő – embereknek, ám a befolyt összegeket megtartotta.

Az előkészítő ülésen a férfi megjelent, ám nem tett vallomást, s bűnösségét sem ismerte el. „Ezek mind hamis állítások, zsarolásokból álltak össze. Összefogtak ellenem azok, akik egykor a barátaim voltak és zsaroltak éveken keresztül. Az indokát egyáltalán nem tudom, ezen gondolkodom három éve” - jelentette ki T. Miklós a tárgyaláson a Blikk cikke szerint. A teskándi Jézus leszegett fejjel hallgatta a vádiratot, és jelezte, a következő tárgyaláson szeretne részletesebb vallomást tenni. Az ügyészség letöltendő börtönt indítványozott a férfi ellen.