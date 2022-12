nepszava.hu;

csaló;szélhámosság;

2022-12-13 07:20:00

A páciensek pontosan tudták, mennyit illik adni, a tíz- és húszezresek folyamatosan gyűltek - Így „gyógyított” a teskándi Jézus

Megtévesztett követőivel elhitette, hogy ő Jézus Krisztus reinkarnációja, s pénzt, ingatlanokat csalt ki tőlük. A férfi ellen nemrégiben emeltek vádat, letöltendő börtönt kérnek rá.

„Daganatot diagnosztizáltak nálam, és kétségbeesésemben fordultam hozzá. A kezelés abból állt, hogy egy zárt helyiségben leültek vele szemben a betegek, de ő nem szólt senkihez, nem kért el kórtörténetet, nem nézett meg orvosi papírokat, csak újságot és könyvet olvasgatott közben. Eleinte nem akartam hinni a szememnek, de annyira magam alatt voltam, hogy akkor még ez sem érdekelt” – mondta el a Blikknek T. Miklós egyik áldozata.

A lap megtalált több olyan embert, akiket becsapott a férfi, emellett a vádiratot is megszerezték. Ebből meghökkentő részletek derülnek ki, miként cserkészte be áldozatait a szélhámos.

- mondta a nő. Volt olyan követője, aki a végsőkig hitt a férfiban, azonban időközben elhunyt. „Szomorú, hogy sokan inkább neki, mint az orvosoknak hittek, s ez akár az életükbe is került. Nagyon remélem, megkapja a méltó büntetését, és börtönbe kell vonulnia. Ott talán elgondolkodna azon, hány embert tett tönkre. Elhitette mindenkivel, hogy ő majd segít, de csak a meggazdagodás érdekelte” - fűzte hozzá egy másik károsult.

A vádirat szerint a most 69 éves férfi 1996-ban ismerkedett meg egy Libanonban élő, jómódú orvosnővel, aki teljesen tanításai hatása alá került, s lényegében bármit megtett a kedvéért. Energetizáló erőt segítő drágakövek, gyémánt, smaragd, kristályok, ékszerek - mindent megkapott. A „teskándi Jézus” 2012-ben még arra is rávette, hogy fektessen be egy ingatlanba, amit aztán saját nevére vett meg. Egy másik nővel – aki akkor már 10 éve járt a „gyógyításaira” – 2014-re annyira elmélyült a kapcsolata, hogy az fenntartások nélkül mindent elhitt a „mesterének”. Abban az évben – az apjától örökölt ház árából – összesen ötmillió forintot adott át neki, amit a férfi jótékony célok helyett a saját javára fordított. Volt, akivel azt hitette el, hogy nincs is háza, s csak hánykolódik a világban - holott akkor már kilenc ház volt a nevén. Emellett rendszeresen gyűjtéseket szervezett különböző beteg - például agytumorral küzdő – embereknek, ám a befolyt összegeket megtartotta. Az ügyészség nemrégiben többek közt csalás bűntettével vádolta meg T. Miklóst, s hat év börtönbüntetést kért rá, amennyiben mindent beismer az előkészítő ülésen.