2023-03-03 21:42:00

Miközben Lázár János számos fővárosi fejlesztést leállíttatott, milliárdokért újítják fel a közpénzből gazdálkodó Ménesbirtok szállodáját

A Ménesbirtok „urának” becézett építési és közlekedési miniszter azt mondta, a beruházás nem jelent újabb költségvetési támogatást, mivel „a Ménesbirtok fizeti”. Azonban a Miniszterelnökség még a választások előtt 15 milliárd forint közpénzt tolt át a Ménesbirtokot tulajdonló közalapítványnak.

Négycsillagos, 16 szobás szállodát alakítanak ki a közpénzből gazdálkodó Ménesbirtok Hotel Nonius néven működő szállodájából, a felújítás mintegy 3,2 milliárd forintnál állhat meg – erről számolt be pénteken az rtl.hu.

Mint írják, az egykori északi kaszárnya épületében kialakított szállodáját jelenleg közpénzből újítják fel. A projekt végeként 2022. december 31-ét jelölték meg, a Ménesbirtok honlapja szerint a Nonius Hotel azonban még zárva van a felújítás miatt. Bár – jegyzik meg – a fejlesztés becsült értéke nettó 600 millió forint volt, a szegedi RZB Invest Kft. 2020-ban nettó 1 milliárd 283 millió forintért vitte el a munkát. A beruházáshoz pedig

A szállodát a felújítás második ütemeként egy új épülettel bővítik. Az épület a dokumentáció szerint a Ménestelep bejárata után, a hármas épületegyüttes második elemeként helyezkedik el, előtte istálló és nagy kifutók találhatók. Az épület alapterülete 1386 négyzetméter, egyéb kivitelezési munkálatok mellett 410 négyzetméter textilburkolatot, 59 kültéri, tölgyfa nyílászárót, 12 ökörszem ablakot építenek be. Az épületben a 14 vendégszoba mellett lobbyt, rendezvénytermet, bárt, az alagsorban mosodát alakítanak ki. A szobákban padlószőnyeg, a vendéglátás tereiben tölgyfa burkolat lesz, a „nagyvonalú háromkarú lépcső egy üvegliftet fog közre”.

Varga Anikó, a Ménesbirtok marketingigazgatója decemberben a Behírnek dicsekedett azzal, hogy felújítják a korábbi Nonius szállót, amelyből egy négycsillagos, 16 szobás szállodát alakítanak ki, illetve a mögötte található parancsnoki épületben szintén.

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe feltöltött dokumentumok szerint a második ütemre, azaz a parancsnoki épület felújítására, átalakítására kiírt közbeszerzés nyertese a szegedi Dél-Konstrukt Építőipari Zrt. lett nettó 2 milliárd 20 millió forintos ajánlattal.

A Hotel Nonius felújítása, bővítése így

– állapítja meg a portál.

Mint arra rámutatnak, a szállodafelújítás és a vele járó költekezés azért is furcsa, mert, mint arról a Népszava is beszámolt korábban, a fejlesztéseket felügyelő Lázár János építési és közlekedési miniszter számos fővárosi fejlesztést állíttatott le költségvetési okokra hivatkozva, köztük a Városmajor megújítását. Tette mindezt annak ellenére, hogy a Nemzeti Közlekedési Központ (NKK) szakértői is a folytatását javasolták, mert annak azonnali lezárása a fel nem használt uniós forrás visszafizetési kötelezettségével járna.

A Ménesbirtok „urának” becézett Lázár az RTL Híradónak azt mondta, a beruházás nem jelent újabb költségvetési támogatást, mivel „a Ménesbirtok fizeti”. A Párbeszéd azonban emlékeztetett arra, hogy a Miniszterelnökség még a választások előtt 15 milliárd forint közpénzt tolt át a Ménesbirtokot tulajdonló közalapítványnak.