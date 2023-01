nepszava.hu;

Nyilvánosságra került egy lista, amelyen az látható, amint Lázár indulatos széljegyzetek kíséretében fővárosi fejlesztéseket állít le

„SOHA! NEM!” – írta az építési és közlekedési miniszter a Fürjes Balázs kedvenc projektjének számító Városmajor megújításához, pedig az NKK szakértői is a projekt folytatását javasolták, mert annak azonnali lezárása a fel nem használt uniós forrás visszafizetési kötelezettségével járna.

A Telex birtokába került egy lista, amelyen az látható, amint Lázár János építési és közlekedési miniszter indulatos széljegyzetekkel tarkítva mintegy 80 (nagyrészt fővárosi) projekt lezárásáról döntött, sok esetben a szakértői ajánlásokkal szemben.

A teljes lista ezen a linken tekinthető meg és tölthető le. A dokumentumon a korábbi, Vitézy Dávid-féle Nemzeti Közlekedési Központ (NKK) nyolcvan, túlnyomórészt fővárosi és agglomerációs fejlesztése található, azok jelenlegi állásával, valamint azonnali lezárásuk kockázataival és következményeivel.

A fejlesztések lezárását azonban már az NKK részben lecserélt, Lázárhoz lojális csapata készítette és elemezte a miniszter számára tavaly év végén, többnél is jelezve azonban, hogy azonnali lezárásuk forrásvesztést, uniós pénzvisszafizetést, szabálytalansági eljárást, sőt politikai kockázatot is jelenthet.

A portál információik szerint az új csapatot is meglepte, hogy ajánlásaikhoz képest Lázár csak

A legszembetűnőbb talán az, hogy a tárcavezető „SOHA! NEM!” feliratot írt oda a Fürjes Balázs kedvenc projektjének számító Városmajor megújításához, pedig az NKK szakértői is a projekt folytatását javasolták, mert annak azonnali lezárása a fel nem használt uniós forrás visszafizetési kötelezettségével járna.

Lázár ezenkívül a következő projekteket is lezárásra ítélte:

Mint arra a portál felhívja a figyelmet, az NKK és elődje, a BFK főleg a fővárosra és az agglomerációra koncentrált, ezért

A miniszter több vasúti fejlesztést is kukázott, köztük

A déli körvasút II. ütemének tervezésénél a „Megbeszélendő” széljegy szerepel (a szakértők itt is a folytatást javasolták).

Az NKK szakértői három esetben is politikai kockázatra figyelmeztettek.

„Lezárni. SOS!” – szerepel a gellérthegyi közpark (30 százalékon álló) tervezésénél, pedig a szakmai javaslat itt is a folytatás lett volna a támogatás visszafizetésének kockázata miatt. Lázár szintén lezárásra ítélte a csepeli közpark, a Wetland tervezését is, pedig az előkészítés 20 százalékon áll, és várhatóan a támogatást is vissza kell fizetni.

Ezzel szemben a Ráckevei-Duna revitalizációja maradhat.

A miniszter idő előtt lezárná a kelenföldi új buszpályaudvar, a Galvani híd, az óbudai-szigeti gyalogos-kerékpáros híd, a Salkaházi Sára rakpart – Közraktár utca előkészítését, sőt a dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségének tervezését is, pedig a szakértők szerint javasolt lenne folytatni, mert a korai lezárás magát a kórházberuházást is veszélyezteti.

Maradhat viszont a budai fonódó villamos tervezése, és a „Megbeszélendő” kategóriában van a listán a Szegedi úti felüljáró és a mexikói parkolóház tervezése, valamint a Dózsa György út kapcsolódó forgalomcsillapítása. Szintén befejezik a budakeszi buszsáv már 90 százalékon álló előkészítését.

A listán szerepelnek vidéki helyszínek is. Bár a folytatást javasolták a debreceni Velodrom tervezésének esetében, Lázár itt is a lezárásról döntött. A hortobágyi deportálások emlékhelye és a Recski Nemzeti Emlékpark pedig nagy kérdőjelet kapott.

Mint azt a portál megjegyzi, forró témának bizonyulhat a Budapest–Belgrád-vasútvonal állomás előtereinek tervezése („Megbeszélendő”) és a 2023-as labdarúgó-Európa-liga döntő budapesti megrendezése („Megbeszélendő”), valamint a ferencvárosi atlétikai csarnok + szabadtéri edzőpályák ügye is (itt a miniszter a folytatásról döntött).

Szintén nemet kapott az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának beruházása és az NKE Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központ beruházása is.

A portál az ügyben megkereste Lázárt, aki úgy válaszolt: „Sajnálom, hogy a Telex a minisztériumból ellopott dokumentumokkal házalóktól szerzi be az információit, noha én mindig, minden kérdés esetében igyekszem a rendelkezésükre állni.”

Hozzátette: a korábbi, Nemzeti Közlekedés Központ projektjei közül „30 jelenleg is folyamatban van; 25-öt a brüsszeli szankciós politika és a háború gazdasági hatásai miatt fel kellett függesztenünk; 7 beruházás befejeződött; míg 14 projekt lezárásra került. A kormány a jelenlegi gazdasági helyzetben azokat a fenntartható beruházásokat akarja és tudja támogatni – függetlenül attól, hogy azok vidéken vagy a fővárosban valósulnak meg – amelyek nemzetgazdasági szempontból fontosak, gazdaságélénkítő hatással bírnak” – mondta.