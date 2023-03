Á. Z.;

Csehország;Magyarország;interjú;demokrácia;Petr Pavel;

2023-03-07 19:23:00

Csehország új elnöke szerint nincs középút, az Orbán-kormány pedig úgysem tart örökké

Petr Pavel azt mondta, hazájának rá kell jönnie, hogy a demokráciák, és nem az autoriter rezsimek közé tartozik.

Világos, hogy a demokratikus országok közé kell tartoznunk – szakított nyíltan két hivatali elődje, Václav Klaus és Miloš Zeman politikájával Petr Pavel, Csehország új elnöke.

A politikus a Le Monde-nak adott interjújában beszélt erről. Amíg Václav Klaus, Miloš Zeman és nem mellesleg Magyarországon Orbán Viktor is többször hangoztatta, hogy afféle hídszerepre törekszik a Kelet és a Nyugat között, Petr Pavel leszögezte, „ez nagyon különös szándék”, de nincs középút, Csehországnak rá kell jönnie, hogy a demokráciák és nem az autoriter rezsimek közé tartozik. – Nem azt állítom, hogy az EU és a NATO tökéletes, de a legjobb lehetőség, amellyel rendelkezünk – fűzte hozzá.

Petr Pavelt megkérdezték a V4 országai, Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia halódó együttműködéséről is, amelyről azt mondta, nagyon komoly vitának kell következnie a csoport jövőjéről. – A magyar vezetés sem tart örökké. Előbb-utóbb lesz változás – fogalmazott. Elárulta azt is, gyakorlatilag azért szállt be a politikába, nehogy Csehország az orbáni magyar útra lépjen, amire lett volna esély, ha a végül legyőzött ellenfele, Andrej Babiš nyeri az elnökválasztást. Petr Pavel végül simán, hatalmas fölénnyel nyerte a megméretést

Petr Pavel 61 éves nyugalmazott tábornok, 2012-2015 között cseh hadsereg vezérkari főnöke, majd 2015-2018 között a NATO Katonai Bizottságának elnöke volt. Március 9-én iktatják be, aznap foglalhatja el Csehország elnöki székét. A Le Monde-nak adott interjú egyik oka az lehet, hogy Franciaországban becsületrenddel, a legmagasabb állami elismeréssel tüntették ki, amiért 1993-ban Bosznia-Hercegovinában kimentett ötven francia katonát egy szerb és horvát kereszttűzből. A francia lapnak beszélt az orosz-ukrán háborúról is, azt állítva, a konfliktus jelenlegi fázisában az oroszokkal nem lehet tárgyalni, az érdemi párbeszédhez nekik kell változtatni az álláspontjukon, vagyis civil célpontok támadásán és a nukleáris fenyegetésen. Ő amellett van, hogy Ukrajna még több fegyvert kapjon, de vadászrepülőgépeket nem küldene az orosz agresszió ellen védekező kelet-európai országba. Csehország elérte a határt Ukrajna katonai támogatásában, a még küldésre váró 14 Leopard harckocsi pedig némileg gyengíti a csehek védelmi képességeit – ismerte el.