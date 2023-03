P. L.;

Románia;Székelyföld;Sepsiszentgyörgy;büntetés;határon túli magyarok;magyarellenesség;Antal Árpád;

2023-03-09 10:16:00

Félmillió lejre büntették Sepsiszentgyörgy polgármesterét, amiért a helyi színházon nem a román alá, hanem mellé került a magyar felirat

A szélsőjobboldali Dan Tanasănak sikerült ismételten jelesre vizsgáznia kicsinyességből.

Módosítani kényszerült a Tamási Áron Színház homlokzatán lévő kétnyelvű díszfeliratot a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, miután a bíróság a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) ügyeletes magyargyűlölőjének, Dan Tanasănak ítélt az általa elindított perben. Február végén ráadásul több mint félmillió lejes pénzbüntetéssel sújtották Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármestert, amiért nem hajtotta végre a feliratmódosítást időben - írja a Maszol.

A magyar feliratok és szimbólumok ellen rendre feljelentéseket tevő Dan Tanasă ténykedéséről lapunk is több ízben beszámolt korábban. Néhány hónapja például az bosszantotta fel szer felett, hogy egy, a marosvásárhelyi várban elhelyezett Hunyadi János-mellszoborhoz nem csak román, hanem magyar és angol nyelvű tájékoztató feliratot is kitettek, Tánczos Barna környezetvédelmi minisztert pedig egyebek között azért támadta be, mert a tavalyi, Szlovéniában tartott jégkorong-világbajnokságon a magyar-román meccsre csíkszeredai hokis mezben és magyar trikolórban látogatott ki.

A Tamási Áron Színház homlokzatán lévő kétnyelvű díszfelirattal kapcsolatban azt sérelmezte a szélsőjobboldali politikus egyesülete, hogy egymás mellett szerepel a társulat román és magyar megnevezése, márpedig mivel a román a hivatalos nyelv az országban, a román feliratot a magyar fölé kell helyezni. A bíróság ezt az érvelést teljesen rendben lévőnek találta, így azóta jogerősen is elrendelték, hogy a románt tegyék a magyar felirat fölé, nem különösebben törődve azzal a tényezővel, hogy Sepsiszentgyörgy lakosságát egyébként túlnyomó többségben ma is magyarok alkotják.

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat azonban nem sietett a módosítást végrehajtani, ezért Dan Tanasă egyesülete egy újabb pert indított Antal Árpád ellen, amelyben a bíróság ugyancsak neki ítélt, így a jogerős ítélet végrehajtásának minden napnyi késedelméért az országos bruttó átlagbér 20 százalékának megfelelő összeget kell fizetnie, valamint a feljelentő egyesületnek is napi 100 lejt. Dan Tanasă ezért úgy számolt, hogy Antal Árpádnak már több mint félmillió lej büntetést kell befizetnie az államkasszába és további 94 ezer lejt a magyargyűlölő egyesületnek (mindez mai árfolyamon számítva csaknem 46 millió forintnak felel meg).

Antal Árpád a Háromszék napilapnak az ügyet úgy kommentálta:

Az elmúlt időszak etnikai jellegű pereskedéseivel kapcsolatban felidézte, hogy Úzvölgye és a háromszéki megyezászló kapcsán született pár igazságos döntés, így már „kezdtük elhinni, hogy jogállamban élünk, de következett egy »szőnyegbombázás« a sepsiszentgyörgyi városzászló és a Tamási Áron Színház magyar nyelvű feliratának ügyében” - mondta. Az ítélet indoklását ugyan még nem kapta meg, és bár reméli, hogy az AUR politikusa nem jól számolt, Romániában szerinte bármi lehetséges. Elmondása szerint egyébként jóhiszeműen és a törvényt betartva jártak el, mivel a felirat ügyében hozott ítélet után a színház épületén elhelyeztek egy táblát, amelyen a román felirat fent, a magyar pedig alatta szerepelt, de a „megélhetési provokátoroknak” ez sem volt elég, így a díszfeliratot is módosítani kellett.