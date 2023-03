Szalai Anna;

önkormányzat;költségvetés;Csepel;Németh Szilárd;

2023-03-10 06:30:00

Furcsa alku Csepelen: az önkormányzat 111 millióval támogatja a Németh Szilárd fémjelezte Csepel SC-t, cserébe a fideszes képviselők megszavazták a költségvetést

Érdekes manőverrel fogadták el a kormánypárti vezetésű Csepel büdzséjét.

Németh Szilárd maga is beült a XXI. kerületi képviselő-testület legutóbbi ülésére, amelynek legfontosabb előterjesztése az idei költségvetés elfogadása volt. A Fidesz alelnökének feltűnése nem volt véletlen: a kerületi Fidesz-frakció a költségvetéshez részben helyszíni módosító indítványként nyújtotta be javaslatait. De az ülés előtt egy nappal a helyi ellenzék is előállt egy javaslat-csomaggal.

„A képviselőknek hirtelen eszükbe jutottak a választóik, rádöbbentek, hogy a kerületben vannak lakossági igények, amelyeket illő lenne megvalósítani. Új utak, játszótér felújítás térfigyelőkamerák felszerelése, az üres önkormányzati lakások hasznosítása, zajcsillapítás, lakóteleprehabilitáció. Ezzel nincs is baj, hiszen ezek jogos kérések – összegzett lapunknak Pákozdi József. A Csepeliek a Csepeliekért Egyesület civil képviselője, alpolgármester csak azt nem érti, hogy eddig miért nem érdekelték őket ezek a problémák. Pákozdi azt különösen nehezményezi, hogy mindezek megoldására a kerület kultúráért felelős cégétől akartak forrásokat elvonni, amivel a művelődési házak működtetése, a kerületi lakosoknak szánt rendezvények, gyerekprogramok, családoknak, nyugdíjasoknak szervezett hajókirándulások lehetetlenültek volna el.

Ábel Attila alpolgármester (a Németh által feloszlatott csepeli Fidesz alapszervezet tagja) arra hívta fel a figyelmet az ülésen, hogy a fideszes kérések teljesítéséhez szükséges 250 millió forint elvonása miatt működésképtelenné válna az önkormányzat számos intézménye. Be kellene zárni a rendkívül népszerű Rákóczi Kertet, a Csepeli Napközis Tábort, de veszélybe kerülne a Csepel Galéria és a Trianon Emlékkiállítás fenntartása.

Pákozdit még ennél is jobban felháborítja, hogy a Fidesz-frakció egy magánalapítványnak – ami üzleti alapon működik és számolatlanul kapja a kormánytól a támogatásokat – kért támogatást a köz pénzéből. „Kinek tettek ezek esküt? Németh Szilárdnak vagy a csepeli választópolgároknak?” - háborgott az alpolgármester.

A fideszes módosítók között volt ugyanis a Csepel SC Alapítvány 111 millió forinttal való „jelképes” támogatása, mivel idén lesz 111 éves a kerületi sportklub. Ahogy arról korábban beszámoltunk az egyesület a vasmű szétesése után alapítványi tulajdonba került, amelytől Jellinek Dániel ingatlanmogul vette meg és elő is állt egy nagyszabású fejlesztés tervével. Németh minden követ megmozgatott, hogy megszerezze a 10 hektáros sporttelepet. Végül a Fidesz alelnöke által gründolt Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány (KIMBA) kapta meg a Csepel SC Alapítvány alapítói jogait.

Németh ezután a Diákvárosról szóló törvénybe becsempészve minősíttette kiemelt beruházássá a sporttelep átépítését és az önkormányzat megkerülésével készített egy 52,5 milliárdos fejlesztési tervet. Az idén a legjobban szponzorált sportklubok közé is bejátszotta a Csepel SC-t, így aligha hiányzik nekik ez a 111 millió forint. De az örökös rezsibiztos a „kicsiért” is lehajol, főként, ha azzal is szűkítheti Borbély Lénárd csepeli polgármester pénzügyi mozgásterét.

Pákozdi József alpolgármester szerint Borbély ügyesen lavírozott: befogadta ugyan a képviselői indítványokat, így a Fidesz nem tehette meg, hogy nem szavazza meg az idei a költségvetést, amely nélkül Csepel működésképtelenné vált volna, de feltételeket szabott.

Borbély Lénárd az ülésen hangsúlyozta: a közpénzből történő támogatáshoz átláthatóvá kell tenni a klub és az alapítvány működését, amelynek biztosítéka, hogy az önkormányzat helyet kapjon a kuratóriumban. Pákozdi szerint Németh soha nem fog belemenni abba, hogy bepillantást engedjen az alapítványának pénzügyeibe.

Egészen máshogy látja a dolgot Dukán András Ferenc csepeli momentumos képviselő, aki arról írt, hogy Borbély és Németh „egy ideig eljátszották, hogy haragban vannak”, de most megegyeztek. Borbély a Németh klubjának adott 111 millióért cserébe „mindössze annyit kért, hogy a saját emberei is beülhessenek a sportklub vezetőségébe. Így működik a NER, ha valahol két kiskirálya van, mind a kettőt el kell tartani a közpénzből.” De ettől függetlenül is elfogadhatatlannak tartja az idei költségvetést, többek között a szerinte rosszul gazdálkodó önkormányzati cégek miatt. Hat ellenzéki képviselővel együtt ő sem szavazta meg a sport alapítvány 111 milliós támogatását is tartalmazó idei költségvetési rendeletet.