2023-03-11 12:44:00

Nincs elég magyar munkás, kelleni fog néhány száz kínai a debreceni akkugyárnak

Megerősítette a befektető, hogy az akkuüzem beindításához szükséges lesz néhány száz kínai dolgozó – tudta meg lapunk. A foglalkoztatási adatok szerint ennél több is elkel majd.

Régóta ellentmondásos hírek keringenek arról, Debrecenben hány vendégmunkás dogozik majd a CATL kínai óriás akkumulátorgyárban. Emiatt Gondola Zsolt, a Civil Fórum Debrecen Egyesület helyi önkormányzat képviselője nemrégiben az ügyben kérdéssel fordult Szilágyi Balázshoz, a CATL közügyekért felelős vezetőjéhez, s meglepő választ kapott. Azt közölték vele: „Meg tudom erősíteni, hogy debreceni gyárunk beüzemeléséhez, a termelési tevékenység elindításához – Magyarországon nem fellelhető szakértelmükre tekintettel – néhány száz kínai szakember ideiglenes debreceni munkavégzése szükséges. Elszállásolásuk megoldása érdekében tárgyalásokat folytatunk lakások bérletéről vagy vásárlásáról Debrecenben. Saját beruházásban nem tervezünk lakóingatlan fejlesztést. Debrecenben és környékén keresünk munkaerőt, vendégmunkásokat nem toborzunk.”

Vagyis miközben már Orbán Viktor miniszerelnök is arról beszélt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara csütörtöki évnyitóján, hogy a következő két évben 500 ezer új munkavállalóra lenne szüksége a magyar gazdaságnak, s egy részük vendégmunkás lehet, addig a CATL azt sugallja, csak a termelés beindításához lesz szüksége kínai szakemberekre. Márpedig a jelenleg fellelhető foglalkoztatási adatok és az abból leszűrhető tendenciák szerint a várhatóan 2026-2027-ben beinduló debreceni akkumulátorgyárnak nemigen lesz más választása, mint hogy zömmel Ázsiából ideközvetített vendégmunkásokat alkalmazzon. Noha a miniszerelnök arról beszélt, hogy elsősorban hazai, másodsorban határon túli magyar és nem magyar anyanyelvűek a munkaerőpiac célpontjai, s csak ha belőlük kifogytunk, akkor jönnek a távolabbi körök, ez már most is nehezen kivitelezhető, nemhogy néhány év múlva.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai szerint Magyarországon idén februárban 245 121 álláskeresőt tartottak nyilván. Közülük 83 ezren tartósan regisztrált álláskeresők, akik már legalább egy éve vagy annál régebben, megszakítás nélkül minden hónapban szerepeltek a statisztikai adatok között. Iparági szakértők szerint ők azok, akik jellemzően nem, vagy csak nagy nehézségek árán, rengeteg pénzbe kerülő átképzéssel tudnának visszakerülni a munkaerőpiacra, többségük mentálisan vagy testi betegségek miatt eleve nem képes nemhogy több műszakos, de napi nyolc órás munkavégzésre sem. A közel negyedmillió regisztrált álláskeresőből 58 971-en laknak az Észak-alföldi régióban. Rájuk utalhatott tavaly ősszel Áder János volt államfő is, amikor környezetvédelmi podcastjában arról beszélt: nem kell félni attól, hogy a kínai akkumulátorgyár nem talál majd munkaerőt, lám, akár a térségből is megoldható ez.

Ennél azonban jóval árnyaltabb a kép.

Az már most látszik, hogy az Észak-alföldi térség „munkaerőéhsége” folyamatosan nő, hiszen csak idén februárban 4498 új álláshelyet jelentettek innen a cégek, legtöbbet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből (2732). Ez az előző évi hasonló időszakhoz képest több mint 276 százalékos munkaerő-igény növekedést jelent, pedig a BMW még el sem kezdte debreceni működését, a kínai akkumulátorgyár pedig csak az építési engedélyek megszerzésénél jár. Előbbit megkérdeztük, hol tart a toborzással, illetve hogy ezen a téren jelent-e konkurenciát számukra a CATL? - A BMW Group debreceni gyáránál az építkezés a tervek szerint halad, a kivitelezési munkák igen látványos szakaszukhoz értek, az M35-ös autópályáról már látható, ahogy az épületek napról-napra fokozatosan formát öltenek. Tavaly év végétől a BMW Group Gyár Debrecen toborzási aktivitása magasabb fokozatba kapcsolt, országszerte keressük új munkatársainkat. Jelenlegi aktív létszámunk már meghaladta a 200 főt és több, mint 1500 fős munkavállalói létszámra készülünk. Idén januártól már nem csak irodai, mérnökségi, minőségbiztosítási és karbantartási területre keresünk a kollégákat, amely pozíciókra jelenleg is folyamatosan zajlanak az interjúk, hanem megindult a termelésben dolgozó gépkezelő kollégák kiválasztása is. Az év első felében összesen 70 nyitott pozícióra közel 400 munkatársat keresünk – tájékoztatott a cégcsoport sajtóosztálya.