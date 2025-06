Holokausztmenekültek kérik a szíriai gyerekek befogadását

Nagy-Britanniában menedékre lelt egykori holokausztmenekültek kérték szerdán a brit kormányt, hogy az Európai Unió más országaiból is fogadjon be menekült szíriai gyerekeket. A Downing Street április végén jelentette be, hogy Nagy-Britannia az évtized végéig háromezer magára hagyott gyermeket fogad be a szíriai és az észak-afrikai konfliktusövezetekből.