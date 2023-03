Csákvári Géza;

Oscar-díj;2023;Jamie Lee Curtis;

2023-03-13 10:28:00

Mindent vitt az Oscar-gálán a multiverzum-őrület, Jamie Lee Curtis büszke a magyar örökségére

Kiosztották a 95. Oscar-gála díjait: a magyar idő szerint hétfő hajnalban tartott gálán tarolt a Mindig, mindenhol, mindenkor, amelynek alkotói hét kategóriában is elvitték az arany szobrot.

– Sok mindenre képes egy mozifilm, ami egy tévés produkció esetében soha nem fordulhat elő: például, hogy veszítsen százmillió dollárt, mint a Damien Chazelle– utalt Jimmy Kimmel Whiplash és a La La Land – Kaliforniai álom rendezőjének legújabb filmjére, mely a 2023-as Oscar nagy mellőzöttje volt, mármint effektíve a jelölések terén.

Rajta kívül voltak még hiányzók, nem ment el a gálára James Cameron, mert állítólag megsértődött azon, hogy nem jelölték a legjobb rendező kategóriában és az utolsó pillanatban Tom Cruise is lemondta a részvételt. Amúgy ennél nagyobb csatára lehetett a gálán számítani – na jó, inkább titokban reménykedni, hogy esetleg nem minden díjat visz el Daniel Scheinert és Daniel Kwan abszurd multiverzumokat és zsánereket eklektikusan mixelő komédiája, a Minden, mindenhol, mindenkor, de nem volt mese, a főbb kategóriákban (legjobb film, legjobb rendezés, legjobb női főszereplő, legjobb női mellékszereplő, legjobb férfi mellékszereplő, legjobb eredeti forgatókönyv, legjobb vágás) ez a mű lett a befutó.

A díjak a megszokott sorrendben érkeztek a Los Angeles-i Dolby Theaterben: a két mellékszereplő elismerésével kezdtek, hogy aztán számos technikai kategória következzen, ahogy Kimmel megjósolta, jó hosszadalmasan. Mindenesetre a két epizodista díja a nő kategóriában hozott némi meglepetést, mivel a befutónak várt Angela Basset (Fekete párduc: Mindörökké Wakanda) helyett Jamie Lee Curtis (Mindig, mindenhol, mindenkor) lett a legjobb női mellékszereplő. A közösségi média igen hamar megteltek azzal, hogy Angela Basset csalódott arcot vágott és nem is tapsolt, melyre a Marvel-film rajongói indítottak hadjáratot a színésznő mellett.

Mivel a férfiaknál Jamie Lee Curtis filmbeli partnere, Ke Huy Quan lett a győztes, így páros bearanyozódásról beszélhetünk, meg persze indirekt magyar sikerről. A 64 éves, nem mellesleg először jelölt Jamie Lee Curtis egyébként egyszerűen mindenkinek megköszönte, az Oscar-díját a filmje összes szereplőjétől és stábtagjától a családtagjaiig, tett is egy megjegyzést, hogy édesapja, a magyar Tony Curtis és édesanyja, Janet Leigh csak a jelölésig jutott.

Később a sajtótájékoztatón kapott is egy kérdést, hogy mennyire érzi magyarnak magát, amire simán rávágta, hogy nagyon büszke a magyar örökségére, ráadásul énekelt is magyarul egy kicsit.

Amúgy a Mindig, mindenhol, mindenkor főszereplője, Michelle Yeoh lett a legjobb színésznő, nem mellékesen, ő az első ázsiai színésznő, aki főszereplőként Oscart kapott. Így csak a férfi főszereplő kategória jutott más filmben szereplő kollegának: Brendan Frasernek (A bálna). itt nagy volt a verseny közte és Austin Butler (Elvis) között, de maradjunk annyiban. hogy utóbbi előtt még nagyon sok év áll, hogy újra bizonyítson.

Az amerikai humoristák és médiaszemélyiségek között is igen kulturáltnak számító Jimmy Kimmel amúgy nem vitte túlzásba a kritikai megjegyzéseket Hollywooddal és a moziiparral szemben, inkább csak a sokat szidott gálán élcelődött. Például, hogy nyugodjon mindenki meg, mindent kategóriát visszatettek (a korábbi rendező, Steven Soderbergh a kevésbé fontos díjakat kivette a tévés közvetítésből), mindenki köszönje meg az elismeréseket és nyugodtan ülje végig három és fél órát, amely mindenkire vár. És valóban: ha eddig valaki nem tudta volna, hogy kell családnak, felmenőnek, kollégáknak és játszópajtásoknak megköszönni egy arany szobrot, és élőben követte a műsort, nem lesz ilyen téren problémája. Egyetlen közéleti esemény volt csak: a legjobb dokumentumfilm díjával elismert Alekszej lNavalnij rendezője, és a börtönben lévő politikus felesége is felszólalt a szabad Oroszország mellett, így idén sem hívták meg Volodomir Zelenszkijt, hogy felszólaljon a béke mellett.

Nem mellékesen az idő előrehaladtával egyre kevesebbet látott Jimmy Kimmel visszatért néhány gondolat erejéig a tavalyi Will Smith által a műsorvezető Chris Rocknak lekevert pofonra: jelesül, hogy ha valaki idén garázdálkodik, akkor annak automatikusan jár a legjobb férfi alakítás díja. Ezen felül inkább csak dicsérte a filmszakmai csillagokat, ahogyan a saját show-jában azt már megszokhattuk. Idén azonban nem volt semmilyen incidens. Ha pedig csak a matekot nézzük, akkor az Edward Berger rendezte Nyugaton a helyzet változatlan lett az ezüstérmes négy Oscarral (legjobb nemzetközi film, legjobb filmzene, legjobb látványtervezés, legjobb operatőr). A bálna a bronzérmes kettő szobrocskával: a már említett Brendan Fraser színészi elismerése mellett a legjobb smink és haj kategória is itt aranyozódott be. Kapott még egy-egy Oscart a Woman Talking (legjobb adaptált forgatókönyv), Avatar – A víz útja (legjobb vizuális effektusok), Fekete Párduc: Mindörökké Wakanda (legjobb jelmez) és a Top: Gun Maverick (legjobb hang) és az indiai RRR című produkcióhoz köthető Naatu Naatu című nótalett a legjobb betétdal. Ahogy a Golden Globe-on, itt is maga mögé parancsolta Rihannát és Lady Gagát.

Ha pedig az idei év nagy veszteséről kell beszélni, az Martin McDonagh és A sziget szellemei című keserédes komédiája, mely nem egy kritikus szerint 2022 egyetlen remekműve – köztük e sorok írója is így gondolja. Hogy lehet az, hogy akkor kilenc jelölésből egyet sem váltott díjra? Hát, az Oscar már csak ilyen. Művészek döntenek róla.