2023-03-13 11:01:00

Schmidt Mária megfejtette, ki robbantotta fel az Északi Áramlatot

A Terror Háza Múzeum főigazgatója szerint Búvár Kund volt, mivel neki sem jacht, sem szonárbomba nem kellett, ráadásul 1051-ben már csinált hasonlót.

„2023. március 7-én a tévedhetetlen orákulum, a The New York Times és nyomában a teljes nyugati fősodrú média egy új elmélettel állt a nagybecsű publikum elé, ami szerint az Északi Áramlatok elleni 2022. szeptember 27-én végrehajtott terrortámadást ukránbarát, valószínűleg oroszellenes magánszemélyek (!) hajtották végre” - kezdődik a Terror Háza Múzeum főigazgatójának írása, amely a Látószög blogon jelent meg.

Schmidt Mária megjegyezte, amikor a hivatalos német vizsgálat folyt, a német hatóságok által a helyszínre vitt búvárok „valahogy” nem tudtak lemerülni, mert állítólag nem volt olyan felszerelésük, ami a kellő mélységhez kellett. Azonban ez az „amatőr ukránbarátoknak” nem okozott nehézséget. A végig irónikus hangvételű írásban a történész azt hangoztatta, az ilyen lelkes amatőrök számára az is a napi rutin része, hogy a területet ellenőrző szatellitek és a NATO hadiflotta elől rejtve maradjanak.

„Szerintem a legvalószínűbb az, hogy álcázásként ürgebőrbe burkolták magukat” - vélekedett. Kifejtette, Seymour Hersh oknyomozó újságíró állításait - amiben azt írta, hogy Joe Biden személyes utasítására robbantották fel a vezetékeket - a fősodor elhallgatta és komolytalannak minősítette.

Számára az is egyértelmű, hogy a német kormány semmiféle konzekvenciát nem von le. Emellett „az sem feltűnő”, hogy Olaf Scholz kancellár pont most ugrott ki újra Joe Biden elnökhöz „eligazításért”. Elmélete szerint itt „azt mondták neki, hogy mostantól neki kell az ukrán háború finanszírozását megoldania, vagy azt, hogy megszületett a döntés arról, hogy az ukránokat a sorsukra hagyják. Segítünk neked azonban az ukránokra terelni a gyanút az Északi Áramlatok elleni terrortámadásért.” Ugyanis „ha az ukránbarátok robbantották fel a gázvezetékeket, ami miatt minden német háztartás jelentősen többet kényszerül fizetni az energiájáért és az iparnak is komoly nehézségeket okoz, akkor lelkiismeretfurdalás nélkül be lehet fejezni az ukránok támogatását. Mit robbantgatnak? Magukra vessenek!”.

Kifejtette, hogy az ukránok támogatásáról nem Scholz, hanem Biden dönt, s ez igaz az esetleges kihátrálásra.

- zárta némiképp nehézkes, ironikusnak szánt bejegyzését Schmidt Mária.