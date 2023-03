MTI-Népszava;

jelentés;2023;Korrupcióellenes Munkacsoport;

2023-03-13 12:24:00

Elkészítette a 2022-ről szóló jelentését a Korrupcióellenes Munkacsoport

Elfogadta és benyújtja a kormánynak első éves jelentését a Korrupcióellenes Munkacsoport - közölte az Integritás Hatóság hétfőn az MTI-vel. Az Integritás Hatóság mellett működő Korrupcióellenes Munkacsoport tavaly decemberben tartotta meg alakulóülését, és a gyors előkészítés érdekében öt, folyamatosan működő almunkacsoportot hoztak létre a közbeszerzés, az uniós és nemzeti támogatási programok, a közadatok nyilvánossága és transzparencia, a büntetőjogi és büntetőeljárási, valamint az ügyrend és monitoring területén.

A civil és kormányzati tagokból álló munkacsoport a 2022-ről szóló jelentésében a korrupció visszaszorítása érdekében előremutató javaslatokat tett mindkét oldal támogatásával. A testület fontosnak tartja az edukációt, ezért szorgalmazza az összeférhetetlenségről, valamint a korrupció megelőzéséről szóló iránymutatások, kampányok, tréningek, konferenciák létrejöttét, amelyek a gazdasági szereplőket és a társadalom egészét célozzák meg, többek között a közbeszerzési eljárásokban résztvevőket is.

A munkacsoportban emellett olyan konszenzusos felvetések is születtek, mint például a vagyongyarapodási vizsgálat alkalmazási körének bővítése, a vesztegetés, befolyással üzérkedés bűncselekmények elkövetésének gyanúja esetére is. Közölték azt is, az almunkacsoportokban a civil tagok által előadott minden javaslatot mérlegeltek: voltak, amelyek több munkát, hosszabb vizsgálatot igényelnek az állami szerveken belül, így ezek várhatóan a 2023-as munkatervbe kerülnek be.

A Korrupcióellenes Munkacsoport a jogszabály szerint jelentését március 15-ig készíti el, és a kormánynak nyújtja be, amely az abban foglalt javaslatokat két hónapon belül, soron kívül megvitatja. Ha valamelyik javaslatot nem hajtja végre, döntésének indokairól tájékoztatja a munkacsoport elnökét. A dokumentum teljes terjedelmében a kormany.hu-n lesz elérhető - írták.

A közleményben idézték Biró Ferencet, az Integritás Hatóság és a Korrupcióellenes Munkacsoport elnökét, aki a jelentés elfogadását szimbolikus jelentőségűnek nevezte és úgy értékelt: mérföldkő mind a jelentés létrejötte, mind az, hogy az állami és civil oldal képviselői konstruktívan tudtak a közös célért együtt dolgozni és olyan javaslatokat megfogalmazni, amelyek mögött egyetértés van abban, milyen lépésekkel lehet a korrupció visszaszorítását elérni.

Várady Szilvia, a Munkacsoport civil alelnöke hozzátette: néhány héten belül a munkacsoport újra asztalhoz ül és összeállítja a 2023-as munkatervét.