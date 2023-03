nepszava.hu;

film;pályázat;szabadságharc;Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.;II. Rákóczi Ferenc;Nemzeti Filmintézet;

2023-03-13 21:54:00

Nem tülekednek a filmesek Rákóczi története iránt, és ma már a 700 milliós állami pénz sem vonzó

A fejedelem és a nevével összeforrt szabadságharc feldolgozására egyelőre pályázat sem érkezett.

Pro Libertate! címmel készítenek történelmi játékfilmet II. Rákóczi Ferenc életéről és korának eseményeiről, az alkotára 700 millió forint vissza nem térítendő támogatást szánt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV), egyelőre azonban senki nem pályázott a film elkészítésére – írja az rtl.hu. Hozzátették, hogy papíron májusig be kellene nyújtani a szükséges dokumentumokat, ráadásul az alkotásnak is készen kell lennie a jövő év végéig, a televízió információi szerint a pénzt már át is utalták a Nemzeti Filmintézetnek (NFI), de így nincs ki elköltse.

Azt nem tudni, hogy maga Rákóczi fejedelem, az általa 1703 és 1711 között vezetett szabadságharc tematikája nem elég vonzó NER-es körökben, vagy a Rákay Philip-féle, egy évet csúszó Petőfi-film 6,1 milliárdos támogatásához képest a 700 millió forint aprópénznek tűnik, de egy biztos: a támogatás összegét valamint a kamatait kizárólag erre a filmre lehet felhasználni.

Az NFI a rtl.hu kérdésére csak annyit válaszolt, hogy „a filmszakmai döntőbizottság még nem határozott a Rákóczi-film támogatásáról”. Az NFI 2020-as közleménye szerint egyébként támogattak már egy Rákócziról szóló filmkezdeményezést, bár akkor még sorozatról lett volna szó, szintén Pro Libertate! címmel, és a rendezője Vidnyánszky Attila lett volna, de eddig erről sem tudtak tájékoztatást adni.