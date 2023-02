nepszava.hu;

Rákay Philip;filmgyártás;filmforgatás;filmproducer;Aranybulla;Trónok harca;gladiátor;mohácsi csata;

2023-02-09 16:43:00

Rákay Philip A rettenthetetlen mintájára forgatna filmet a mohácsi csatáról

Az egyelőre kérdéses, hogy ki lenne a magyar William Wallace, aki hősként szembeszáll a törökkel, az már viszont kiderült, hogy az alkotói által a Trónok harcához hasonlított Aranybulla-sorozatról nem is ígérték, hogy a magyar Gladiátor lesz.

Rákay Philip olyan filmet akar a mohácsi csatáról, mint amilyen A rettenthetetlen volt – számolt be a megafonos influenszer, kormánypárti megmondóember, filmproducer legújabb aranyköpéséről a hvg.hu. A portál szúrta ki, hogy Rákay, miután néhány hete már bejelentette, hogy a mohácsi csatáról is filmet forgat, most a szintén kormánypárti Mandinernek adott interjújában jelezte, hogy ugyanazt a hatást szeretné elérni, mint az egykori skót szabadságharcos, William Wallace alakja az említett világhírű filmben.

– Aki megnézte, másnap indult volna, hogy Mel Gibson oldalán a skótok szabadságáért küzdjön – magyarázta a producerként mostanában taroló „médiamunkás”, aki azt szeretné, ha a mohácsi csata ötszázadik évfordulójára időzített alkotás, amelynek előkészítésén Szente Vajkkal és Kis-Szabó Márkkal dolgozik, A rettenthetetlenhez hasonló hatást váltana ki. Arra egyelőre nem derült fény, hogy ki is lenne a „magyar William Wallace”, egyáltalán ki is lehetne hős az egyik legnagyobb nemzeti tragédiánk felelevenítésében, akinek az oldalán akár le is győzhetnénk a törököket.

A hvg.hu megjegyzi, hogy a Rákay Philip által jegyzett Aranybulla című sorozat minden idők legrosszabb magyar produkciói közé került be, ám az interjúban védelmezni próbálta ezt a „szegény” sorozatot, amelyről „úgy beszélnek a sajtóban, mintha valami főbenjáró bűnt követett volna el a stáb, miközben csak egy ártatlan dokumentumfilm-sorozat készült, amelyről senki nem ígérte, hogy a Gladiátor magyar verziója lesz.” Ugyan utóbbira vonatkozóan máshol nincs információ, viszont arról a Népszava kritikájában megírtuk, hogy a sorozat nézői oldalán „az alkotók azzal igyekeztek kedvet csiholni a nézői oldalon, hogy az Aranybulla képi világa felveszi a versenyt a Trónok harca című HBO sorozattal”.

Rákay most tagadta, hogy az Aranybulla olyan kurzusfilmsorozat lenne, ami az Orbán-kormány működését igyekszik megideologizálni a negatív megítélésű II. András hőssé formálásán keresztül. – Meggyőztünk tizenöt elismert kutatót, történészt, archeológust, hogy segítsen a múlt átírásában – magyarázta, majd arra is kitért, hogy nincs jó véleménnyel az Andy Vajna nevével fémjelzett, két magyar Oscar-díjat is eredményező magyar filmgyártási korszakról, sőt azt állítja, a néhai kormánybiztos rosszat tett a hazai filmgyártásnak azzal, amilyen emberekkel körülvette magát. Ugyanakkor a Petőfi-filmre kapott, sokmilliárdos állami támogatást szerinte „az erős forgatókönyvvel és a kreatív vízióval” érdemelte ki tapasztalatlan filmesként. – Arról a Mandiner is hiába kérdezte Rákayt, hogy miből él, ahelyett, hogy ezt megválaszolta volna, hosszan panaszkodott arra, hogy „képtelenebbnél képtelenebb marhaságok” jelennek meg az üzleti tevékenységéről a sajtóban – olvasható a hvg.hu írásában.