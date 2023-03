Á. Z.;

Lengyelország kész 4-6 héten belül harci repülőgépeket küldeni Ukrajnának

Szovjet gyártmányú MiG-29-esekről lehet szó. Ukrajna 14 német gyártmányú Leopard 2 harckocsit már kapott Lengyelországtól.

Egy szövetség tagjaként Lengyelország kész arra, hogy egy-másfél hónapon belül harci repülőgépeket küldjön Ukrajnának – jelentette ki keddi sajtótájékoztatón Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő.

A politikus szerint országa szovjet gyártmányú MiG-29-eseket szállítanak az agresszor Oroszország ellen háborút vívó szomszédnak. Ukrajna 14 német gyártmányú Leopard 2 harckocsit már kapott Lengyelországtól, Pawel Szrot, Andrzej Duda elnök kabinetfőnöke azonban már múlt csütörtökön azt mondta, 14 darab MiG-29-est biztosan nem küldenének.

Bár harckocsikra Ukrajna már több ígéretet is kapott, harci repülőgépek szállításától egyelőre húzódoznak a nyugati országok. A lengyeleket ez nem érdekli túlságosan, szilárdan a Volodimir ŰZelenszkij elnök fémjelezte kijevi vezetés mögött állnak, Mateusz Morawiecki már február 18-án azt mondta, hogy egy Egyesült Államok vezette koalíció tagjaként országa simán küldene MiG-29-eseket az ukránoknak. Korábban elhangzottak már más óvatos felajánlások is, Hollandia elsőként jelezte, kész küldeni néhányat az amerikai F-16-osaiból, s Ukrajna ezt pénteken hivatalosan is kérte. Eduard Heger szlovák kormányfő a február 10-11-i EU-csúcson ajánlotta fel segítségét, és másnap megkapta a hivatalos kérést. Szlovákia korábban 11 a hadrendből kivont, szovjet gyártmányú MiG-29-est ajánlott fel, miközben az Egyesült Államoktól megrendelt F-16-osok 2024 eleji érkezésére vár.

A nyugati húzódozás hivatalos oka az, hogy az ukrán pilóták kiképzése a harci repülőgépek bevetésig túl sok időt és energiát vesz igénybe.

