Belső vizsgálatot rendelt el Szalay-Bobrovniczky Kristóf a kecskeméti repülőtéri betörés ügyében, Magyar Péter azonban a lemondását várja

A honvédelmi miniszter még nyaral, csütörtök délután arról posztolt, hogy a Hunyadi-sorozat alapján készült könyvet lapozgatja. Tárcája szerint az ellopott MIG-alkatrészekkel nincs nagy gond, a rendőrség eljárást indított.