Azt nem tudni, hogy a Honvédelmi Minisztériumnál zajlik-e még a történtekkel összefüggésben indított vizsgálat.
A lengyel védelmi miniszter szerint a repülőgépeket különben hulladékként értékesítenék, de így legalább közös ellenségeik, azaz az oroszok megölését szolgálhatják.
A rendőrségi nyomozás mellett fegyelmi felelősségre vonás is zajlik a honvédségnél, de az ügy részletei 30 évig titkosak.
A Honvédelmi Minisztérium hozzátette, a rendőrségi nyomozás folyamatban van.
De megerősítették a gépek őrzés-védelmét.
A honvédelmi miniszter még nyaral, csütörtök délután arról posztolt, hogy a Hunyadi-sorozat alapján készült könyvet lapozgatja. Tárcája szerint az ellopott MIG-alkatrészekkel nincs nagy gond, a rendőrség eljárást indított.
A behatolók egyszerűen átvágták a drótkerítést, hogy bejussanak.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán hivatalos varsói látogatásra érkezik, és lesznek még kérései.
Oroszország szerint ez destruktív lépés.
Pozsony ezenkívül KUB légvédelmi rendszerét is rendelkezésre bocsátja.
Szovjet gyártmányú MiG-29-esekről lehet szó. Ukrajna 14 német gyártmányú Leopard 2 harckocsit már kapott Lengyelországtól.
Az állam 2,8 milliárd forintért szabadulna a kecskeméti vadászrepülőktől, de nincsenek vevők, holott korábban ennek az összegnek a többszörösét is be lehetett volna gyűjteni.
A gép éppen gyakorlórepülést hajtott végre. A pilóta túlélte a balesetet, kórházba szállították.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. újfent meghirdette eladásra a honvédség rendszerből kivont MiG-29 vadászrepülőit.
A vagyonkezelő megint nem talált vevőt a légierő egykori MiG-29-es flottájára, pedig kínált mellé hajtóműveket, más tartozékokat, még rakétát is.
A tizenkilenc leromlott állapotú repülő kikiáltási ára összesen 2,9 milliárd forint volt.
A részben használhatatlan haditechnikai eszközök értékesítésére az orosz kormánynak is rá kell majd bólintania. Az üzlettől majdnem 3 milliárd forintot remél a Honvédelmi Minisztérium.
Hat MiG-29-est kapott az ország. Aleksandar Vucic szerb államfő a gépek keddi átadásán a sorkatonai szolgálat visszaállításáról beszélt.
Lezuhant Varsó közelében a lengyel légierő egy MiG-29 típusú harci repülőgépe, a pilóta azonban katapultált és túlélte a balesetet - közölte hétfőn este a lengyel média.
Nyugdíjas katona olvasónk hívta fel figyelmünket a jnsz.hu című Szolnok megyei portál cikkére, mely szerint június 26-án, hétfőn egy régen várt lakóval bővült a szolnoki RepTár kiállítása: a 05-ös oldalszámú MiG-29B közúti szállítással indult el Kecskemétről Szolnokra.
Hat MiG-29-es vadászgépet vásárolna Szerbia Oroszországtól, emellett egy légvédelmi rakétarendszer megszerzéséről is tárgyal a héten Moszkvában Aleksandar Vucic szerb miniszterelnök.