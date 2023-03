Kisiskolásokat képeznek ki katonának az oroszok a megszállt Krím félszigeten

nepszava.hu;

Oroszország;diákok;megszállás;iskolák;Krím-félsziget;katonai kiképzés;annektálás;orosz-ukrán háború;

2023-03-15 21:42:00

Az orosz állami médiában is bemutatott felvételek szerint a háborús felkészítés már a tananyag része.

Az orosz állami média arról számolt be, hogy megkezdődtek a katonai kiképzési órák a megszállt Krím félsziget iskoláiban – írja a Sky News Francis Scarr Twitter-bejegyzése nyomán. A BBC szakértője, aki az Ukrajna elleni agresszió kezdetéig moszkvai tudósítóként is dolgozott, jól ismeri az orosz-ukrán háborút és annak előzményeit.

Az újságíró által megosztott videón gyerekek, kisdiákok láthatók, amint géppisztolyok tisztítását, szét- és összeszerelését gyakorolják, valamint az is, hogy katonai gyakorló öltözetben végeznek közelharc-gyakorlatokat.

Francis Scarr megjegyzi, a 2014-ben Oroszország által törvénytelenül, nemzetközi szerződéseket is áthágva annektált Krím „stratégiailag fontos terület” a megszállók számára a Fekete-tengernél.

Russian state media report that elementary military training lessons have begun in occupied Crimea pic.twitter.com/fsAEpTR0QC