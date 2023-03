nepszava.hu;

Vlagyimir Putyin;látogatás;nemzetközi elfogatóparancs;Krím-félsziget;háborús bűnök;Dmitrij Peszkov;annektálás;kilenc év;

2023-03-18 16:31:00

Vlagyimir Putyin elment az oroszok által kilenc éve megszállt Krímbe, és világossá tette, hogy nincs béke, célja a hódítás

Miközben részben ukrán gyermekek elhurcolása miatt adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot az orosz elnök ellen, a szevasztopoli helytartók éppen gyermekintézményeket mutogattak neki.

Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton be nem jelentett látogatásra érkezett a Krím-félszigetre, amely országrészt éppen kilenc évvel ezelőtt csatolta el erővel Orszország Ukrajnától – számolt be a Reuters a történtekről. E szerint az orosz elnök Szevasztopol „oroszok által beiktatott kormányzója”, Mihail Razvozsajev üdvözölte, és az Ukrajna ellen immár tizenharmadik hónapja háborút vívó elnökét elkalauzolta egy új gyermekközpontba és egy művészeti iskolába is.

Az orosz állami média egyébként csak egy rövid videót mutatott be Vlagyimir Putyinról, amint egy csoport szevasztopoli tisztviselővel sétál. Az államfő egy nappal azután látogatott a Krímbe, és éppen gyermekeket oktató- és nevelő intézményeket tekintett meg, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki ellene, háborús bűnök elkövetése, ukrán gyermekek százainak Oroszországba hurcolása miatt.

Vlagyimir Putyin személyesen eddig nem reagált az ICC közlésére, de arra sem, hogy Joe Biden egyértelműen jogosnak ítélte meg a lépést annak ellenére, hogy a büntetőbíróság működését, fennhatóságát az Egyesült Államok sem ismeri el. Vélhetően ezért is mondhatta könnyen Dmitrij Peszkov, hogy az ICC döntését „semmisnek, felháborítónak és elfogadhatatlannak” tartja.

Ukrajna korábban közölte, addig folytatja a harcot, amíg Oroszországot a Krím-félszigetről és minden más olyan ukrán területről ki nem űzik, amelyeket a háborúban megszálltak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombati Facebook-bejegyzésében erősítette meg, hogy nem hagyják magukat „a második világháború utáni egyik legnagyobb fegyveres konfliktusban”. – Az aktív frontvonal eléri az 1500 kilométert. A csaták mezőkön, erdőkben, vízen, égen és városokban zajlanak. Továbbra is küzdünk a szülőföldünkért, és az összes megszállt területet felszabadítjuk – fűzte hozzá az ukrán államfő.