nepszava.hu;

környezetvédelem;klímaváltozás;árnyékkormány;konferencia;DK;Oláh Lajos;cselekvés;

2023-03-18 18:24:00

A DK szerint nemzetközi összefogás és helyi lépések nélkül továbbra is csak elszenvedői leszünk a klímaváltozásnak

Oláh Lajos országgyűlési képviselő egy minapi ellenzéki konferencián a jelenlegi hatalmat élesen bírálta a környezetvédelem szétveréséért.

Benne vagyunk a klímaváltozás kegyetlen és igazságtalan folyamatában, amely téged akkor is ér, ha klímatudatosan élsz, ha nem eszel marhahúst, akkor is, ha az Amazonas erdeiben élsz, nem használsz légkondit vagy gépjárművet – jelentette ki Oláh Lajos, Terézváros és Erzsébetváros DK-s országgyűlési képviselője pártja árnyékkormányának környezetvédelmi konferenciáján. Mint mondta, ma már mindenki érzi azt, hogy a klímaváltozás elleni küzdelem „velünk van”, miként a szárazság, az egyszerre lehullott, soha nem látott csapadék, a nehezen hajózható Duna, az újonnan megjelent betegségek.

Az ellenzéki politikus szerint a felsorolt katasztrofális helyzeteket ugyan „mindenki érti, mégsem cselekszünk”. A nem cselekvésnek – hangsúlyozta – a legborzasztóbb példáját itt látjuk Magyarországon, pont akkor, amikor a különböző közvélemény-kutatási adatok a klímaváltozást és a környezetvédelmet az egyik legfontosabb ügynek tekintik.

Oláh arról is beszélt, hogy ma már „az egyéni küzdelem egyenlő a bukással”. Összekapaszkodás kell itthon és nemzetközi szinten, mert a klímaváltozás ügye lokálisan nem kezelhető. Itthon össze kell fogni a kormánynak, az önkormányzatoknak, a civileknek és a lakosságnak egyaránt. – Most nem mi kormányzunk, nem a miénk a felelősség, de addig sem szabad ölbe tett kézzel ülni – hangsúlyozta az ellenzéki képviselő, aki utóbbi megjegyzésével arra utalt, hogy igenis nagy jelentősége van az önkormányzatoknak, a helyi cselekvéseknek.

Oláh Lajos kiemelte, hogy sajnos az elmúlt évek nem szóltak másról, mint az önkormányzati hatáskörelvonásról, forráselvonásról, titkolózásról minden területen, így a klímavédelem terén is, ráadásul „ilyenkor nem az önkormányzatot bántják, hanem a lakókat”. Hozzátette, így az önkormányzatok kevesebbet tudnak segíteni, az emberek kevesebb fát tudnak ültetni, kevesebb forrás jut az energiahatékonysági fejlesztésekre. Ugyanakkor a DK parlamenti képviselője szerint ebben a helyzetben is számos jó megoldás van arra, hogy mit is lehet tenni és arra is, hogy mit nem szabad. Ezekből a konferencián bemutattak néhány fővárosi példát, pozitívként említve a józsefvárosi Népszínház utcai forgalomcsillapítást vagy a XIII. kerületben épített és épülő úgynevezett passzívházakat, negatívként az újbudai felhőkarcolót, a Mol-székházat vagy a Normafánál az erdő közepére, betonplaccra épített síházat.