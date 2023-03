nepszava.hu;

2023-03-18 23:14:00

Nemzeti közmunkásképzés titkos tankönyvekkel: ismét diáktüntetés volt Szombathelyen

A legnyugatibb megyei jogú városunkban Palya Tamás kirúgott pedagógus és Puzsér Róbert publicista buzdította vagy éppen vette el a kedvét a közoktatás állapota ellen tiltakozóknak.

Jelentősen nem csökkent a fiatalok lelkesedése, és akárcsak a korábbi demonstrációkon, most is több mint 200-an vettek részt szombat délután a Szombathelyen – egy éven belül a harmadik – diáktüntetésen – számolt be a nyugat.hu az Egységes Diákfront helyi bázisa és a városi diákönkormányzat rendezvényéről.

A tüntetés egyik szónoka Puzsér Róbert publicista volt, aki a „Nemzeti Közmunkásképző” tanévnyitójára írt beszédéből idézett. Abban az intézményben „a testneveléstanár tanítja a matematikát, ahol nincsenek német- és angoltanárok, de nincs is szükség rájuk, mert csak behoznák a fertőző nyugati liberális eszméket”.

– vázolta Puzsér Róbert a tanmenetet.

A közmunkásképzőben egyetlen dolgot kell megtanulniuk a diákoknak: az együttműködést a vezérrel. – Ahol 56-ról azt tanítják, hogy az amerikaiak azt ígérték, jönnek, de nem jöttek. Az oroszok nem ígérték meg, hogy jönnek, de jöttek, így világosan látható, hogy melyikre lehet számítani. Ahol bevezetik az államjobbágyi ismereteket, és ahol nem kellenek a gondolkodó, értelmes emberek, csak a hűség – próbálta meg a publicista elvenni a diákok kedvét attól, hogy ebbe az iskolába jelentkezzenek.

Felszólalt Palya Tamás pedagógus is, akit tavaly kirúgtak a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumból, polgári engedetlenség miatt. A ő beszéde a valóságról szólt, ami azonban nem sokban különbözik a Puzsér Róbert által felvázolt világnál. – A kormány tizedszerre ígérte meg a pedagógusok béremelését, de ennek felelősségét megint az Európai Unióra hárították. Nincs normális tankönyv, titokban kell használni a használható könyveket, 2010 óta nincs minisztériuma az oktatásnak, 13 éve egyre rosszabb a helyzet, mert a kormány folyamatosan rontja – mondta, mégis biztos abban, hogy sem a tanárok, sem a diákok nem adják fel.