XVI. Lajos nyomán Emmanuel Macront is lefejeznék a francia tüntetők

2023-03-19 17:34:00

Franciaországban továbbra sem finom hangvételű demonstrációk zajlanak.

Folytatódtak szombaton szerte Franciaországban a nyugdíjreform elleni utcai tiltakozások, Párizsban a rohamrendőrök könnygázzal próbálták feloszlatni a tömeget; a demonstrálók közül többen kukákat gyújtottak fel - írja az MTI.

A hatóságok megtiltották a gyülekezést a párizsi Concorde téren és a közeli Champs-Élysées sugárúton, ahol már az előző két este is összecsapások voltak a tüntetők és a rendőrök között. Szombaton a tiltakozások emiatt a főváros délkeleti részén folytatódtak. A hatóságok a gyülekezési tilalom elrendelését a „közbiztonság és a közrend elleni súlyos veszély” fennállásával indokolták. Több metrómegállót lezártak a belváros környékén biztonsági okokból.

Emmanuel Macron francia államfő csütörtökön úgy döntött, hogy parlamenti szavazás nélkül hirdeti ki a vitatott nyugdíjreformot, miután a nemzetgyűlésben nem volt meg a szükséges többség a törvénytervezet elfogadásához. A reform legfontosabb pontja a nyugdíjkorhatár fokozatos emelése 62-ről 64 évre. A jogszabály kihirdetésére válaszul tömegtüntetések kezdődtek országszerte. Tiltakozó akciók voltak többek között szombaton Marseille-ben, Toulonban, Brestben, Caenben, Saint-Étienne-ben, Compiegne-ben, Bordeaux-ban és Montpellier-ben is. Nantes-ban is több ezren jelentek meg a CGT szakszervezeti szövetség felhívására, barikádokat emeltek, és tüzeket gyújtottak az utcákon.

A tiltások ellenére nem úgy tűnik, mintha csillapodtak volna az indulatok: egy Twitteren közzétett videófelvétel tanúsága szerint például a tüntetők egyebek között azt skandálták, hogy „XVI. Lajos, XVI. Lajos, lefejeztük, Macron, Macron, vele is megtehetjük!”

“Louis XVI, we decapitated him! Macron, we can do it again!”



