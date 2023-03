P. L.;

környezetvédelem;Debrecen;LMP;Védegylet;Momentum;akkumulátorgyár;

2023-03-19 18:55:00

A Védegylet és az LMP megtámadta a debreceni akkumulátorgyár környezethasználati engedélyét

A kormányhivatal szerintük jogszabályellenesen, politikai nyomásra döntött az engedély megadásáról.

A Védegylet és az LMP megtámadta a Debrecenben megépíteni tervezett kínai CATL-akkumulátorgyár környezethasználati engedélyét, és a Momentum is ez irányban tett lépéseket.

Tetlák Örs, az LMP országos elnökségének tagja online sajtótájékoztatóján elmondta, azért támadták meg a debreceni akkumulátorgyár létesítéséhez kiadott környezethasználati engedélyt, mert álláspontjuk szerint azt a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalnak el kellett volna utasítania. Az engedély, amely ellen többtucat kifogást emelt az LMP és a Védegylet, egyebek mellett nem tartalmazza a gyár környezeti kibocsátásainak hatásait. „Téves és hiányos például a vízfelhasználás hatásainak vizsgálata”, a hatóság elmulasztotta a teljes beruházás hatásainak vizsgálatát - mondta az ellenzéki politikus.

Tetlák Örs elmondta, hogy az LMP minden politikai és jogi eszközzel azon lesz, hogy a debreceni „giga-akkumulátorgyár” ne épülhessen meg, ne valósulhasson meg Orbán Viktor lázálma, amely szerint Magyarországot akkumulátorgyarmattá teszi. A kormány a lakosság tájékoztatása nélkül, a helyiek kifejezett tiltakozása ellenére is súlyos környezetterheléssel, adott esetben szennyezéssel, óriási energia- és vízigénnyel működő akkumulátorgyárakat telepít országszerte - hangoztatta, majd a zöld fordulat megvalósításának fontosságát hangsúlyozta.

Újszászi Györgyi, a Védegylet főtitkára elmondta, hogy az akkumulátorgyár építése miatt aggódó debreceni és mikepércsi lakosok keresték meg egyesületüket. Hozzátette, környezetvédelmi joggal foglalkozó egyesülettel nézték át a kormányhivatal engedélyét, amelyben elmondása szerint nagyon sok ponton találtak hiányosságokat.

A Védegylet főtitkára közölte, keresetlevélben támadták meg a hivatal határozatát és annak megsemmisítését kérték a bíróságtól. Továbbá azt is kérték, a törvényszék tegye lehetővé, hogy igazságügyi szakértő, környezetvédelmi szakember vizsgálja a beruházó által benyújtott dokumentumokat.

Újszászi Györgyi annak vizsgálatát is sürgette, hogy a felszín alatti vízkészletek csökkenése károsíthatja-e a védett természeti területeket. „Muszáj megállítani ezt a beruházást minden lehetőséggel, ami rendelkezésünkre áll” - jelentette ki.

Hasonló lépésre szánta el magát a Momentum is. Mándi László Facebook-bejegyzésében arra emlékeztetett, hogy hétfőn lejár egy fontos határidő, mégpedig a debreceni akkugyár létesítéséhez szükséges, egységes környezethasználati engedéllyel szembeni közigazgatási perhez szükséges kereset benyújtásának jogvesztő határideje. A momentumos politikus szintén arról írt, hogy a jogszabályok alapján szerinte a kormányhivatalnak el kellett volna utasítania az engedély megadását, így az politikai nyomásra és jogszabályellenesen született meg. Ezért mint közölte, felvették a kapcsolatot a helyi civilekkel és jogi támogatást is nyújtanak, hogy „még az utolsó pillanatban megállítsuk ezt nemzetgazdasági szempontból is elhibázott vízzabáló és környezetpusztító beruházást”.

„A kínai gigaprojekt keretében megvalósuló beruházás a kormány akkugyártó nagyhatalmi törekvéseivel együtt semmiképpen sem kezelhető térségi, vagy regionális problémaként, a közigazgatási per során azonban – ettől függetlenül – a bíróság nyilvánvalóan ki fogja zárni a nem lokális szereplőket az eljárásból és keresetüket vissza fogja utasítani” - jelezte Mándi László, hozzátéve, a Momentum ezért nem közvetlenül támadja meg a kiadott engedélyt, hanem a helyi civileknek nyújt jogi támogatást ahhoz, hogy még a jogvesztő határidő lejárta előtt, azaz a hétfői napon bírósági keresettel kezdeményezhessék debreceni akkumulátor gyártó üzem létesítéséhez szükséges egységes környezethasználati engedély felfüggesztését, visszavonását.