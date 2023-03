P. L.;

twitter;Elon Musk;emojik;

2023-03-20 15:11:00

Automatikus kakiemojit küldözget a Twitter sajtóosztálya

Ezt Elon Musk be is jelentette, biztos ami biztos.

Nagy bejelentéssel állt elő Elon Musk, a Twitter tulajdonosa:

Vagyis amennyiben egy kellemetlenkedő újságíró esetleg kérdéseket tenne fel a Twitternek mondjuk az új működési elvekről, esetleg a tömeges elbocsátásokról, úgy a sajtóosztály egy automatikus kakiemojival kedveskedik válasz gyanánt.

Páran már le is tesztelték, de biztos ami biztos, a napjainkban szerte a világból áradó álhírek özönében jobb, ha az ember maga is meggyőződik a nagy történésekről. Így is tettünk:

Megkaptuk tehát a nekünk kijáró exkluzív kakiemojit.

Egyébként mindez komoly előrelépésnek számít, a Media1 felidézi, hogy Elon Musk mikroblogon történt hatalomátvétele után a Twitter sajtókapcsolati címe sokáig nem is működött, vélhetően nem függetlenül a több ezer kirúgott alkalmazottól.