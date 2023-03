Varga T. Róbert;

Lázár János;közokirat-hamisítás;Marosi Katalin;Magyar Tenisz Szövetség;

2023-03-22 08:36:00

Hiába három éve Lázár János a Magyar Tenisz Szövetség elnöke, újra és újra visszás ügyek kerülnek elő

Erre a hétvégén zárult székesfehérvári ATP Challengertorna világított rá.

Azt ugye fölösleges ecsetelni, miféle áldatlan állapotok uralkodtak a szövetségben a 2020 nyarát megelőző időszakban, amikor még nem a mostani fideszes dirigált, hanem az előző, Szűcs Lajos. Lázár János azzal vette át a stafétát, hogy rendet tesz, tiszta viszonyokat teremt, és nagyon hangzatos mondatai nyomán meg is indultak büntetőfeljelentések és peres eljárások. Bár eddig az eljárásokból mindössze annyi történt, hogy a szövetség által indított perek közül egy munkaügyit visszavontak (Juhász Gábor korábbi főtitkár kapcsán; lásd még: Patthelyzet, per nincs, de a perlekedés maradt), egyet pedig elveszítettek a Nemzetközi Tenisz Szövetséggel szemben, amely 10 milliárdba került az adófizetőknek. Ezen kívül volt egy 2,5 milliárd forintnyi konszolidációs összeg, amit még Szűcs kérvényezett, de Lázár időszakában érkezett meg, erről pedig kiderült, hogy ebből a túlnyomó részt nem is a múltra, hanem az új vezetés a saját működésére fordította.

Mindezeket azért volt szükséges rögzíteni, mert a múlt héten, Székesfehérváron rendezett Kiskút Open 50 ezer dolláros (18 millió Ft) Challenger ATP-torna épp arra mutatott rá, hogy Lázár regnálása alatt is ugyanúgy történnek kétes ügyek. Az ominózus esemény versenyigazgatója az a Marosi Katalin volt, aki – miután befejezte játékos pályafutását – néhány év kihagyás után a Lázár János vezette szövetségben helyezkedett el, s akinek nevéhez a tavaly februárban kirobbant PCR-botrány fűződik. Mint ismert, Marosi mint válogatott koordinátor 2021 nyarán – amikor még a Covid-járvány miatt nagy szigor volt szerte a világban – a szövetség fejléces, hivatalos levelében arról tájékoztatta a nemzeti együttes (korosztályos) játékosait, illetve szüleiket, hogy az európai versenyzéshez szükség van PCR-tesztre, de ha megkapja az érintettek személyes adatait, akkor egy orvos vizsgálat nélkül bepecsételi, hogy a teszt eredménye negatív, így az illető utazhat, teniszezhet. Tavaly februárban, ahogy kiderült az ügy, a szövetség feljelentést tett (ismeretlen tettes ellen), egyúttal nyomban megszüntette Marosi munkaviszonyát, felfüggesztette a sportigazgatót, és fegyelmi eljárásokat kezdeményezett.

Ezért keltett komoly megrökönyödést, hogy Marosi a Kiskút Openen közreműködött, és ezért volt fontos kérdés, hogy akkor ez a torna most magánrendezvény-e, vagy az MTSZ közreműködik-e a szervezésben?

Lapunk kérdéseket intézett a Kiskút klubjához, a szövetséghez, valamint magához Marosihoz is, utóbbi megkeresésünkre nem reagált, előbbi kettő igen, közülük a szövetség elismerte, hogy ez bizony a klub, az ATP és az MTSZ közös eseménye.

Az MTSZ tavaly tavasszal közölte, ellenőrző bizottsága ugyan 27 embert meghallgatott, ez alapján pedig „valószínűleg történt okirat hamisítás”, ám bizonyítani ezeket nem tudta. Sávolt Attila szakmai igazgató, aki egyébként a korábbi sportállamtitkár Szabó Tünde sógora, az ügy kapcsán 30 napra a kispadra került, felfüggesztették, majd azóta is felveszi a nem egy átlagbérnek megfelelő fizetését. Ő talán tényleg nem volt benne a csalásban, mindenesetre ennél is furcsább, hogy az idén februárban a rendőrség jelezte: nem sikerült bizonyítani az ügyet, úgyhogy megszüntette a nyomozást. Ja, a rendőrség egyetlen embert sem hallgatott ki…

Érdekes? Legalábbis elsőre, mert aztán ilyenkor nem tud az ember nem arra gondolni, hogy az MTSZ elnöke a 12 éve kormányzó, az élet minden területe fölött diszponálni igyekvő Fidesz egyik legbefolyásosabb politikusa, az Építési és Közlekedési Minisztérium első embere.

Persze, az ártatlanság vélelme mindenkit megillet. De amikor még a szövetség közgyűlése előtt is elhangzik, hogy a csalás vélhetően tényleg megtörtént, csak nem lehet bizonyítani, akkor a rendőrség miért nem hallgatott ki senkit? Aztán az MTSZ miért alkalmazza ezt a személyt? Milyen jogviszonya van a szövetségben? Egyébként meg: lesz valaha rend a szövetségben?

Sőt: a magyar sportban?!

Talán. Egyszer. Ha a sport politikai megszállása végre megszűnik.