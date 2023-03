Juhász Dániel;

oktatás;sztrájk;PSZ;PDSZ;szakképzés;

2023-03-21 20:29:00

Fásultság és fenyegetettség uralta a szakképzésben dolgozók sztrájkját

Több olyan esetről is tudnak, amikor egy-egy intézményben sztrájkoltak volna az oktatók, de a munkáltatók azzal fenyegették őket, hogy a munkabeszüntetésük törvénytelen, mert nem kezdeményeztek tárgyalást az intézményvezetéssel.

A szakképző intézményekben az oktatók kevesebb mint egy százaléka vett részt a múlt heti sztrájkban – közölte érdeklődésünkre a területért felelős Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM).

Ahogy arról a Népszava is beszámolt, a szakképzésben március 16-ától hirdetett határozatlan idejű sztrájkot a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), egyebek mellett megfelelő bérrendezést és a munkaterhek csökkentését követelve. A PDSZ ügyvivője, Nagy Erzsébet lapunknak azt mondta, a sztrájkhajlandóság valóban alacsonyabb a szakképző intézményekben. Szerinte ebben közrejátszik

Nagy Erzsébet szerint ez abszurd, hiszen a sztrájktárgyalások nem a dolgozók és az intézményvezetők, hanem a szakszervezet és a minisztérium között zajlanak. Legalábbis így kellene, hogy történjen. Érdeklődtünk a KIM-nél arról is, mikor kerülhet sor sztrájkbizottsági egyeztetésre a PDSZ képviselőivel, de erre a kérdésünkre nem válaszoltak. Ugyanakkor Pölöskei Gáborné szakképzésért felelős helyettes államtitkár múlt héten pozitív hangvételű levélben tájékoztatta a szakképző intézmények vezetőit arról, hogy a területen minden rendben van, a szakszervezet sztrájkkövetelési is „okafogyottá” váltak, az oktatókat anyagilag is megbecsülik.

Ezzel szemben a Pedagógusok Szakszervezetéhez (PSZ) több jelzés is érkezett a szakképzésben dolgozó oktatóktól, amelyek ennek ellenkezőjét támasztják alá. A PSZ információi szerint például van olyan szakképzési centrum,

Kaptak olyan beszámolót is, mely szerint az intézményekben a digitális eszközök jelentős része elavult, például a gépész, elektronika, autós ágazatokban nem tudják megvásárolni a korszerű szoftvereket – ugyanakkor a minősítési eljárás során az oktatók felé elvárás a digitális eszközök változatos használata. Volt, aki arról írt a szakszervezetnek, hogy komoly problémát jelent a nyugdíjba menő mérnöktanárok pótlása, mert a bruttó 420 ezer forintos jövedelem nem vonzó, mérnöki szaktudással más ágazatokban ennél jóval magasabb fizetésekért el lehet helyezkedni.

A PSZ alelnöke, Gosztonyi Gábor vérlázítónak nevezte, hogy az oktatásirányítás azt sugallja, semmi gond nincs a szakképzésben. Lapunknak azt is elmondta, bár a szakképzésben oktatóknak idén januártól 10+5 százalékos béremelést ígért a kormány,

A PSZ szerint a szaktárca valójában semmibe veszi a szakképzésben dolgozók problémajelzéseit és jogos igényeit, ezért érdemi szakmai párbeszéd megkezdésére szólították fel a minisztériumot.