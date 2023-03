Danó Anna;

egészségügy;Magyarország;fenyegetés;háziorvos;ügyelet;

2023-03-22 12:16:00

Pénzbírsággal, a működési engedélyük visszavonásával fenyegetik az új ügyeletet nem vállaló háziorvosokat

Az orvosi kamara jogászai már vizsgálják a járási tiszti főorvosok levelét. Az OMSZ lapunknak azt írta, hogy március 20-ig vármegyében 62 háziorvossal és 20 gyermekháziorvos jelentkezett ügyeleti feladatokra

Fenyegető levelet kaptak Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azok a háziorvosok, akik eddig még nem kötöttek önként szerződést az Országos Mentőszolgálattal – derül ki a Népszava birtokába került dokumentumból. A járási tiszti főorvosok által jegyzett dokumentum arra figyelmezteti az alapellátókat, hogy teljesítsék kötelezettségüket, és vállaljanak havonta két alkalommal délután négytől este tízig ügyeletet. Egyben utasítják is az érintetteket, hogy adataikat adják át az ügyelet megkezdése előtt 48 órával OMSZ-nek, továbbá március 31-ig jelezzék a tiszti főorvos hivatalának, hogy az utasításoknak eleget tettek. Az ellenszegülőket 30 ezer forintól 5 millió forintig terjedő bírsággal és a működési engedélyük visszavonásával fenyegetik meg a határozatban. Ez utóbbi azt jelenti, hogy körzetében sem láthatná a munkáját az orvos.

– Az orvosi kamara jogászai már vizsgálják a szerda éjjel postázott járási tiszti főorvosok, ügyeletre kötelező levelét – mondta a lapunknak Szíjjártó László, a Győr-Moson-Sopron megyei orvosi kamara területi elnöke. - A mi ismereteink szerint ugyanis ha nincs egészségügyi szükségállapot, a háziorvosok ily módon nem vezényelhetők. A területi elnök hozzátette: a jogászok szerint e levélben leírtak erősen vitathatóak. A háziorvos kollégáinkat arra biztatjuk, hogy jogász segítségével közösen lépjenek fel az egyértelmű fenyegetés ellen.

- mondta Szijjáró László, aki szerint ez az egyetlen útja a betegek érdekeit valóban szolgáló szakmai megoldás megtalásához. A háziorvosok és az orvosi kamara egyértelműen elkötelezett az egészségügyet sújtó kírizis helyzet gyors rendezésére.

Nem ez az első nyomásgyakorló levél, február közepén 61 olyan győr-mosoni háziorvos kapott ügyeleti beosztást, akik nem is szerződtek a mentőszolgálattal a feladatra. Azt nem tudni, hogy a nyomásgyakorlás hatására vagy más okból, de az OMSZ által lapunknak küldött tájékoztatója szerint március 20-ig vármegyében 62 háziorvossal és 20 gyermekháziorvos jelentkezett ügyeleti feladatokra. Ez a létszám azonban még mindig nem elég a háziorvosi ügyleti pontok működtetéséhez, több helyen továbbra is rezidenseket és kórházi orvosokat osztottak be a feladatra. A Népszava kalkulációja szerint a gyermekügyelet probléma-mentes működtetéséhez legalább 30 gyermekorvosnak és körülbelül 150-200 háziorvosnak kellene jelentkeznie a feladatra.

Hasonló nyomásgyakorlásként értékelte az orvosi kamara február közepén, amikor Hajdú-Bihar megyei ügyelet elindítása előtt a járási ügyeletközpontok környékén praktizálókat „tájékoztató” értekezletekre hívták, amelyen megpróbálták „meggyőzni” a résztvevőket, hogy írják alá az OMSZ ügyeleti szerződését. Ezeken a fórumokon a tájékoztatás arra is kiterjedt, hogy mi minden történhet azokkal, akik nem írnak alá. Így például elhangzott, hogy a NEAK szerződést bonthat az ügyeleti munkát visszautasítókkal, de olyasmi is, hogy lista készülhet róluk a belügyminiszter számára. Hogy ez mennyire volt hatásos, nem tudni, de a mentőszolgálat lapunk érdeklődésére küldött válasza szerint március 20-ig 66 háziorvossal és 44 gyermekháziorvossal szerződött az OMSZ. Ebben a megyében 345 körzet van, ebből 86 a gyermekorvosi praxis. Ennyi háziorvosnak kellene havonta 341 felnőtt, és 62 gyermekorvosi ügyletet vállalnia.

Mint arról korábban részletesen írtunk: egy január elsejétől hatályos jogszabály alapján a kormányzat alaposan átszabja a háziorvosi ellátást, benne az alapellátási ügyeleti rendszert. E szerint - Budapest kivételével – az Országos Mentőszolgálatra (OMSZ) bízná a feladat megszervezését. A lakosság által most még elérhető ügyeleti pontok mintegy harmada megszűnik. A jövőben országosan 81 járásnak lenne összesen 102 ügyeleti központja. Lesz olyan járás ahol nem lesz ügyeleti pont. Több megyében a mostani csaknem tucatnyi orvosi ügyeleti pontból legfeljebb 3-4 maradna. Ám ahol marad ilyen pont, ott az adott járás háziorvosai, saját asszisztenseikkel is fogadnák az ügyeleti helyszínen a betegeket. Eddig 40 ezer lakosra jutott egy orvos, ha a terv megvalósul, úgy a jövőben hétköznaponként 90 ezernek, hétvégén 60 ezernek lenne egy felső fokú végzettségű ellátója. A koncepció bírálói szerint mindez főként az aprófalvas megyékben komoly betegbiztonsági kockázatot is jelenthet. Az Országos Mentőszolgálat szerint a Hajdú-Bihar megyei modellprogram igazolta az egységes, OMSZ által koordinált ügyeleti rendszer előnyeit. Ugyanakkor szakemberek már korábban szóvá tették, hogy ennek a pilotnak a részletes, nyilvános értékelés nem történt meg, az adati nem hozzáférhetőek. Egyúttal arra is emlékeztettek, hogy a hajdú-bihari kísérletben az OMSZ egyedül látta el az ügyeleti feladatokat és meg sem próbálták a háziorvosok bevonását ebbe a feladatba. Tehát a most bevezetendő új rendszert a gyakorlatban még sehol sem tesztelték.