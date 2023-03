Gy. D.;

civil áldozatok;dróncsapás;orosz hadsereg;orosz-ukrán háború;

2023-03-22 12:05:00

Dróncsapás ért szállókat Kijev megyében, többen meghaltak

A Kijev megyei Rzsiscsivben található két szállót ért dróncsapásban legalább négy ember vesztette életét, további hét megsebesült, az áldozatok között gyerekek is vannak. A romok alatt továbbra is lehetnek emberek.

Dróncsapás ért szállókat a Kijev megyei Rzsiscsivben, legalább négy ember meghalt, további hét megsebesült – derül ki az UNIAN ukrán hírügynökség szerdai jelentéséből.

A korábbi beszámolók három halálos áldozatról szóltak. Később Andrij Nebitov kijevi rendőrfőnök egy Telegram-bejegyzésben tudatta, hogy újabb ember, egy 40 éves férfi holttestét húzták ki a romok alól. Hozzátette, a férfi figyelmen kívül hagyta a légvédelmi szirénát, ami az életébe került.

A városi mentőcsapatok és az ukrán katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a két épület negyedik és ötödik emelete megsemmisült a támadásban, a halálos áldozatok között gyerekek is vannak. A helyszínen jelenleg is dolgoznak a mentőcsapatok, a romok alatt továbbra is lehetnek emberek.

Az orosz hadsereg kedd éjszaka 21 iráni gyártmányú drónnal hajtott végre támadást Ukrajna területén.