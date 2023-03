P. L.;

2023-03-24 12:46:00

Orbán Viktor deklarálta a gendersemleges Magyarországot?

Éles váltás a kormányfő kommunikációjában, igaz, valószínűleg nem szándékosan.

NO MIGRATION! NO GENDER! NO WAR! - szögezte le Orbán Viktor a Twitteren, az uniós csúcstalálkozóról tudósítva.

Magyarra fordítva a miniszterelnök valahogy így fogalmazott:

The #EUCO is underway. The Hungarian position is clear and simple:

NO MIGRATION!

NO GENDER!

NO WAR! pic.twitter.com/nuuJ7A08bi — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 23, 2023

A bejegyzés igencsak gondolkodóba ejtette a szabadságharcosként regisztrált kormányfő követőit annak fényében, hogy eddig nem kifejezetten a gendersemlegességet hirdető ideológia támogatójaként volt közismert. Persze Orbán Viktor politikai pályafutásában számos fordulatot jegyezhetett fel a történelem: volt ő már KISZ-titkár, a Liberális Internacionálé tagja, polgári konzervatív politikus, majd euroszkeptikus populista. A progresszív társadalomszemlélet e vállfaját azonban mindeddig látványosan elutasította.

A brit LMBT-történeti eseménysorozat szervezői mindenesetre sok más twitterezővel együtt lázas találgatásba kezdtek és a hvg.hu által észrevett bejegyzésük szerint arra jutottak, hogy a miniszterelnök e váratlan húzásával lehetséges, hogy nembinárissá nyilvánította Magyarországot.

Meanwhile, in an unexpected move, the Hungarian PM appears to want to... *checks notes* abolish gender...



We are all non-binary now, we think... https://t.co/CmUAdQu4EU — LGBT+ History Month ????️‍????????️‍⚧️ (@LGBTHM) March 23, 2023

Persze ennél azért valószínűbb, hogy Orbán Viktor csak bakizott egyet, és valójában a genderideológiára akart nemet mondani, csak kicsit máshogy sült el.

Az Orbán-kormány elszánt bírálója, a Kovács Zoltánnal rapcsatát vívó Daniel Freund német zöldpárti európai parlamenti képviselő mindenesetre inkább azt hiányolta, hogy nem az uniós forrásokra mondott nemet a kormányfő.