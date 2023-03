P. L.;

Menczer Tamás elárulta, mi a hasonlóság az udvarlás és az akkumulátorgyár között

„Úgy kellesz nekem, mint a kínai akkumulátorgyár Debrecenbe.”

Az akkumulátorgyár-építés olyan, mint egy csinos nőnek udvarolni: munkát kell bele tenni, nem lehet kihagyni amiatt, hogy a végén úgyis jó lesz - fejtette ki Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára a paralmentben, az LMP-s Bakos Bernadett napirend előtti felszólalására reagálva.

Az ellenzéki politikus felszólalásában felidézte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elutasította az LMP népszavazási kezdeményezését, pedig - mint fogalmazott - az emberek nem szeretnék feladni a jövőjüket és az élhető környezetet a külföldi cégek profitéhsége érdekében, ennek szeretnének is hangot adni, de a kormány nem hajlandó ezt a vitát lefolytatni, inkább elfojtja azt. Bakos Bernadett szerint a népszavazási törvény egy mondattal leírható: ha a Fidesz kezdeményez népszavazást, akkor azt engedélyezik, ha az ellenzék, akkor nem. Jelezte, fellebbeznek a döntés ellen, és új kérdést is beadnak hitelesítésre. Elmondta azt is, hogy az akkumulátorgyárak építését most kell megakadályozni, mert a következő országgyűlési választásokkor már késő lesz, a gyárak visszafordíthatatlan károkat okoznak. Kifogásolta, hogy a kormány a gázválság idején gázerőműveket építene, hogy orosz gázzal energiát termeljenek azokba a kínai gyárakba, amelyek a német autókba gyártanak akkumulátorokat.

Az udvarlási párhuzam mellett Menczer Tamás válaszában egyebek között azt állította, hogy a mostani parlamenti ülés is cáfolata annak, hogy a kormány nem vállalná a vitát. Szerinte az ügy gazdasági- és iparpolitikai kérdés, miközben az a politikai közösség, ahova a párt tartozik, egyszer már tönkretette az országot gazdaságilag.

Az államtitkár azt érthetőnek tartja, hogy az embereknek vannak jogos kérdéseik, félelmeik az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban, viszont ezeket nem szabad a „politikai hisztériakeltéssel” összekeverni. Azt is állította, hogy több százezer család megélhetése függ az autóipartól, ők akkor tudják megtartani a munkahelyüket, ha az ittlévő autóipari cégek mellé települnek az akkumulátorgyárak. Arról nem beszélt, hogy az eddigi jelek szerint nagyszámú külföldi vendégmunkást fognak alkalmazni a gyárban.

Menczer Tamás azt a kormányzati szólamot is elismételte, miszerint az efféle gyárakért „óriási verseny folyik” az országok között, Németországban pedig 14 ilyen gyárat terveznek.