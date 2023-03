A lövészárkokban egyetemi órákat tartó kárpátaljai magyar katona, Fegyir Sándor lehet Ukrajna új magyarországi nagykövete

nepszava.hu;

Magyarország;Ukrajna;nagykövet;katona;kárpátaljai magyarok;ukrán hadsereg;orosz-ukrán háború;

2023-03-27 20:59:00

A tanár megerősítette az erről szóló értesüléseket.

Az ukrán hadseregbe a háború kitörését követően önként bevonuló kárpátaljai magyar tanár, Fegyir Sándor lehet Ukrajna következő magyarországi nagykövete – adta hírül hétfőn a hvg.hu, amelynek a professzor megerősítette az erről szóló értesüléseket.

Fegyir Sándor lehetséges kinevezéséről korábban a Direkt36-os Panyi Szabocs osztott meg Twitter-bejegyzést, majd diplomáciai források is jelezték a hvg.hu-nak, hogy szóba került az ukrán hadseregben önként harcoló kárpátaljai egyetemi tanár neve.

Scoop: Zelensky is considering to appoint Sandor Fedir as Ukraine's ambassador to Hungary, ????????&???????? sources tell me (it's not a done deal yet). Fedir is a university professor of Hungarian ethinicity who became famous for giving lectures from the battlefield.https://t.co/PdtKi13Yx0