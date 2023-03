P. L.;

Márki-Zay Péter: Lázár János ha tehetné, már rég leváltotta volna Orbán Viktort

A korábbi miniszterelnök-jelölt szerint jó kérdés, hogy egy maffián belül van-e törésvonal.

Miután a 2022-es országgyűlési választások előtt az Index egyik vezetője letiltott egy Márki-Zay Péterrel készült egyórás nagyinterjút, az azt készítő, védett korban lévő, betegszabadságról visszatérő újságírót, Torkos Matildot pedig elbocsátották, a portálnak most valamiért nem volt fontos az öncenzúra, újra nekifutott és közölt is egy interjút az ellenzék volt miniszterelnök-jelöltjével, Hódmezővásárhely polgármesterével.

Az interjú a készülődő Mindenki Magyarországa Néppárt témájával kezdődött. Itt Márki-Zay Péter elmondta, bár a Szegedi Járásbíróság jóváhagyta a párt bejegyzését, később a Polt Péter vezette Legfőbb Ügyészség megtámadta azt, a hatvan- és kilencvennapos határidők miatt így még sokáig elhúzódhat a bejegyeztetési folyamat. Az alapító tagok között polgármesterek és volt parlamenti képviselők is vannak. A párt alapító ülésén két-háromszáz emberre számít majd, a taglétszám pedig ötszáz és ezer között alakulhat reálisan - mondta, majd kifejtette, tagságra nem csak a Mindenki Magyarországa Mozgalomból számítanak, olyanok is jelentkeztek a pártba, akik a mozgalomban nincsenek benne. A mozgalmat a továbbiakban is megtartják.

Arról, hogy a hódmezővásárhelyi polgármestert több korábbi szövetségese - köztük Lukácsi Katalin és Kész Zoltán is - elhagyta, úgy fogalmazott:

Szóba került az interjúban az ellenzék kampánytámogatása is, amiről a politikus úgy vélekedett, hogy nem azzal volt a probléma, hogy kevés volt a pénzük, hanem azzal, hogy azt sem tudták elkölteni.

A kormányzati dollárbaloldalozásban lévő felelősségéről Márki-Zay Péter azt mondta, már a választások előtt is teljesen felelősen beszélt a külföldön élő magyarok támogatásáról. Mindazonáltal nem tart attól, hogy a mozgalomnak félnivalója lenne támogatások miatt, mert „a titkosszolgálat már másfél évvel ezelőtt megpróbált mindent kideríteni, de csak hazugságokkal tudtak támadni a kampányban”.

Ami az ellenzéki pártokat illeti, úgy vélekedett, hogy a pénzen keresztül őket is sakkban tartja a kormány, hiszen ha a valódi problémákra rá mernek kérdezni, ami már a Fidesz köreit zavarja, akkor ugyanaz történik velük, mint korábban a Jobbikkal, amikor elvettek tőlük 800 millió forintot.

A politikus arról is beszélt, hogy szerinte diktatúrában élünk:

- vélekedett. Ezért aztán az új pártja szerinte azért nem jelent hátrányt az ellenzéknek, mert egy diktatúrában egyetlen ellenzéki pártra sincs szükség. Diktatúra ellen pedig az egyetlen megoldás az ellenzéki kerekasztal, a bojkott, a szervezett obstrukció, a passzív ellenállás - fejtegette.

Az interjúban szóba került az is, hogy a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíciót miért nem tartja rendszerellenzékinek (már azon túl, hogy az Orbán-kormány propagandagépezete számára a gyurcsányozás az örökké választási többséget garantáló recept - a szerk.). Arról, hogy a Fidesszel való lepaktálások vádját nem tudja bizonyítani, azt mondta: „Arra, hogy a Borkai-ügyhöz hasonlóan ezúttal három miniszterről voltak leleplező anyagok, amelyek soha nem jelentek meg? Hogy cserébe egy saját, botrányával jogosan kritizálható politikusuk úgy ülhetett be a parlamentbe, hogy ezt a Fidesz nem támadta? Vagy hogy egész pártok szabotálták az ellenzéki kampányt, visszatartva kampányanyagokat és üzeneteket, akár a minimálbér adómentességéről, akár arról, hogy eszünk ágában sem volt katonákat küldeni Ukrajnába? Persze, nagyon sok mindenre nincs konkrét bizonyíték, és ettől függetlenül nagyon sok mindenről tudunk.”

Arra a kérdésre, hogy a DK nyomán a Mindenki Magyarországa Néppárt is fogadna más pártból átlépőket, úgy válaszolt:

Közlése szerint egyébként a Mindenki Magyarországa Néppárt kizárólag az európai parlamenti választáson indulna jövőre, mert az önrkományzatira ott van az MMM és a civilek. A jászberényi modell nyomán azt szeretné, hogy lehetőség szerint egyetlen párt se vegyen részt az önkormányzati választáson, mert legnagyobb esélye a helyi közösségeknek van a győzelemre.

Az Index újságírója a tervezett ellenzéki kerekasztalról szólva felvetette, hogy azzal nem lehet választási törvényt módosítani, politikai többség kell hozzá, és választást kell nyerni. Erre a hódmezővásárhelyi polgármester úgy felelt: "Harmincöt éve megcsinálták. Az MSZMP megtehette volna, hogy korlátlan ideig hatalomban marad, leválthatatlan volt abban a rendszerben, ahogy most a Fidesz rendszerében nem lehet leváltani Orbán Viktort.”

Amikor pedig szóba került, hogy az MSZMP-ben ekkorra megvoltak a törésvonalak, azt mondta:

Végezetül szó esett a saját hódmezővásárhelyi pozíciójáról is, erről Márki-Zay Péter azt mondta, nem látja, hogy a helyiek tömegével átálltak volna a Fideszhez az elmúlt időszakban, a vásárhelyiek többsége továbbra is mellette van, az a kérdés, mennyien mennek el majd szavazni. Tapasztalata szerint ugyanis az emberek félnek: – Folyamatos a bombázás, a hazudozás, a támadás ellenünk, és mindez a vásárhelyiek kedvét is elveszi a közélettől. Felhagynak a politizálással, és elmennek külföldre. Öt év után azt látom, hogy az emberek újra félnek. Van olyan aktivistánk, aki azt mondja, hogy a fia most egy Lázár Jánoshoz tartozó területen dolgozik beosztottként, és Lázár megmondta neki: semmi kritikusat nem kommentelhet a Facebookon - mondta. Hozzátette, ha a miniszter valóban meg akarná nyerni a vásárhelyiek szívét, akkor a város megsegítésén és nem az ellehetetlenítésén dolgozna.

Azt az Index azt nem kérdezte meg a politikustól, mit szól a korábbi interjúja letiltásához.