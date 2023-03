MTI-Népszava;

Magyarország;Szijjártó Péter;Üzbegisztán;nagykövetség;

2023-03-27 15:36:00

Magyarországon megnyílt az üzbég nagykövetség, amiről Szijjártó Péternek az jutott az eszébe, hogy leszólja a transzatlanti térséget

A békét akaró országok egyike most nagykövetséget nyit egy másik, békét akaró országban.

Megnyílt Üzbegisztán budapesti nagykövetsége, ezzel a Türk Államok Szervezetének minden tagállama rendelkezik már diplomáciai képviselettel Magyarországon, bezárkózás és elszigeteltség helyett tehát nyitásra kerül sor – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a megnyitón üzbég kollégájával, Bahtijor Szaidovval közösen tartott sajtótájékoztatóján diplomáciatörténeti eseményként jellemezte az eseményt, kiemelve, hogy ez hazánkban az első üzbég külügyminiszteri látogatás. Hangsúlyozta, nehéz időszak a jelenlegi, hiszen a szomszédos Ukrajnában háború zajlik, amelynek a magyar kisebbség számos besorozott tagja is már áldozatául esett. – Ezért mi, magyarok, mivel a szomszédban vagyunk, s egy olyan nemzetet képviselünk, amelynek tagjai folyamatosan veszítik el az életüket, békét akarunk, azonnali fegyverszünetet és béketárgyalásokat – szögezte le.

– Az is igaz, hogy ezen álláspontunk miatt mi az európai és a transzatlanti világban folyamatos támadás alatt állunk – tette hozzá. Ugyanakkor rámutatott, hogy „a világ több és nagyobb, mint a transzatlanti térség”, és a világon mi, akik békét akarunk, bizony jelentős többségben vagyunk. – Így amikor Magyarország a béke mellett érvel, akkor Magyarország ezt a globális többség részeként teszi, és mivel mi egy globális többségnek vagyunk a részesei, ezért az elszigeteltségünkről szóló hírek nem mások, mint álhírek – mondta. Szijjártó Péter közölte, hogy a békét akaró országok egyike most nagykövetséget nyit egy másik, békét akaró országban, és ezzel a Türk Államok Szervezete minden tagállamának lesz diplomáciai képviselete Budapesten. – Bezárkózás és elszigeteltség helyett tehát nyitásra kerül sor - fogalmazott. Majd ezt követően a kölcsönös tiszteletre alapozott, kétoldalú kapcsolatot méltatta, amelyből mindkét fél sokat profitált eddig is, de a nagykövetség megnyitása szavai szerint újabb dimenzióba léptetheti az együttműködést.

A miniszter úgy vélekedett, hogy a gazdasági áttörés megtörtént azáltal, hogy az OTP mára az ötödik legnagyobb szereplő lett az üzbegisztáni bankszektorban, minthogy egy helyi társaság felvásárlásával körülbelül 1,6 millió ügyfelet tudat magáénak a közép-ázsiai országban. – És bizony az OTP megjelenése Üzbegisztánban újabb magyar vállalatoknak ad bátorítást, hiszen a jogi és pénzügyi biztonságuk immáron garantált – jelentette ki. Majd arról számolt be, hogy fontos megállapodásokat kötött a két ország a gazdasági kapcsolatok további fejlesztéséről. Először is, speciális ipari övezet jön létre Taskent mellett kifejezetten a magyar beruházó vállalatok számára, ahol kedvezményes szabályok között működhetnek majd, s számos hazai vállalat érdeklődött már a lehetőség iránt.

Ehhez az Orbán-kormány támogatást fog biztosítani, készülőben van egy pénzügyi alap felállítása is ennek érdekében - tájékoztatott. Bejelentette, hogy az év végéig megteremtik a közvetlen légi összeköttetést a két főváros között, kezdetben heti két járattal, amelynek a technikai, pénzügyi és jogi előkészítése már bőven folyamatban van.

A felek a nagykövetség megnyitását megelőzően szándéknyilatkozatot írtak alá a kulturális örökség területén való együttműködésről.