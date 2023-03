MTI-Népszava;

ellenzék;vizsgálat;Állami Számvevőszék;jelentés;gyanú;határidő csúszások;tiltott kampányfinanszírozás;

2023-03-27 14:24:00

Az ÁSZ tovább viszi a szerepét az ellenzék nyakon csípésében, még a NAV-ot is bevonták

Az állam gazdálkodásán őrködő szervezet szerint a Mindenki Magyarországa Mozgalom révén az ország szuverenitását és demokráciáját érhette a legkomolyabb támadás.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) nem tudja a törvényben meghatározott időre elkészíteni az országgyűlési választáson legalább 1 százalékot elérő jelölő szervezetek kampányfinanszírozásáról szóló jelentést, mert tiltott kampányfinanszírozás alapos gyanúja merült fel – jelentette ki Windisch László, az ÁSZ elnöke hétfőn az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén. Közölte: „szükségessé vált a jelentés elkészítéséhez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bevonása is, mert jelentős összegek tekintetében a bizonylatok és a teljesítési igazolások hitelességét illetően is kétely merült fel.

Amint arról a Népszava is beszámolt, Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke bejelentette, májusig – törvényi úton, a kampányfinanszírozási szabályok szigorításával – gyakorlatilag teljesen elzárják az ellenzéki pénzcsapokat, már 2024-re, amikor EP-választás, valamint azzal egy időben önkormányzati választást is tartanak. Úgy tűnik, hogy az ÁSZ, illetve most már a NAV sem marad ki a hadjáratból.

– Titkosszolgálati jelentésekből tudható, hogy az ellenzéki pártok kampányát a Mindenki Magyarországa Mozgalmon (MMM) keresztül külföldi forrásokból is finanszírozták, ami tiltott és egy ország szuverenitása és demokráciája ellen a legkomolyabb támadás – hangzott el, miközben Windisch László maga is csak „gyanúról és kételyről” beszélt. Mindezt alátámasztandó, felsorolta, hogy mi a törvényi kötelessége az ÁSZ-nak, hozzátéve, hogy „szükségessé vált a pártként nem működő, ám a választási kampányban aktívan részt vállaló MMM vizsgálata is”, amit egyébként nem dokumentumokra, hanem a volt közös ellenzéki miniszterelnök-jelölt Márki-Zay Péter nyilatkozataira alapozta.

– Vagyis egyértelművé vált, hogy a közös kampányhoz kötődő események finanszírozása az MMM-en keresztül történt, az MMM pedig külföldi szervezetektől kapott pénzt. Az ÁSZ részéről a kampánypénzek felhasználásának ellenőrzése éppen azért történik, hogy kiderüljön, sor került-e tiltott finanszírozásra. Úgy tűnik, történt ilyen – fogalmazott Windisch László, hangsúlyozottan a vizsgálat lezárulta előtt. Hozzátette, hogy a jelentést azt követően hozzák nyilvánosságra, hogy annak eredményét egyeztették valamennyi érintett párt vezetőjével.