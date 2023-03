Novák Katalin aláírta a finn NATO-csatlakozásról szóló törvényt

Á. B.;

NATO;Finnország;Novák Katalin;

2023-03-28 16:55:00

Reméli, hogy a svéd csatlakozásról is hasonlóan bölcs döntés születik.

„Ma aláírtam azt a törvényt, amely megerősíti Finnország NATO -csatlakozását” - jelentette be Twitter-oldalán az államfő.

Novák Katalin jelezte, telefonon beszélt finn kollégájával, Sauli Niinistövel. Ő megköszönte a magyar támogatást, s egyúttal megállapodtak a magyar-finn kapcsolatok erősítésében.

- zárul Novák Katalin bejegyzése.

Ez egyelőre a jelek szerint még várat magára. Mint beszámoltunk róla, hétfő éjszaka kezdődött el az erről szóló előterjesztés vitája az Országgyűlésben. Itt a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára azt hangoztatta, nem gyerekjáték a szövetségesi viszony. Az ellenzéki politikusok közül pedig többen azt szerették volna tudni, kinek az érdekében halogatja a kormány a ratifikációt.

Today I signed the law ratifying Finland's #NATO accession. I had a ???? call with the ???????? Pres. @niinisto, who thanked me for ????????'s support. We agreed to strengthen the relationship btw ????????&????????. I hope that the ????????Parliament will soon take the same wise decision on the accession of ????????.