2023-03-29 15:42:00

Elfajult a városi harc, lemondott az egri Fidesz frakcióvezetője

Bár Oroján Sándor frakcióvezető és Pajtók Gábor, a körzet fideszes országgyűlési képviselője között korábban olyannyira elmérgesedett a viszony, hogy utóbbi választókerületi elnökként az alapszervezet megszüntetését és újjászervezését kezdeményezte, a frakcióvezető bejelentésében inkább a „Mirkóczki-Oroján párharcról” beszélt.

Bejelentette lemondását Oroján Sándor az egri Fidesz frakcióvezetője.

Az EgerInfo szerint a politikus helyére a képviselőcsoport egyhangú döntésével Orosz Lászlóné Ibolya került.

A volt frakcióvezető a lemondásáról szóló bejelentésében úgy fogalmazott: – Mindannyian érezzük, hogy 2019 óta Eger a rendszerváltás utáni történelmének legrosszabb időszakát éli. A város nem halad, a városvezetés pedig kudarcot kudarcra halmoz. Megállt, megtorpant és elbukott fejlesztések, beruházások, bezárt parkolóház, bezárt Senator-ház, egyre rosszabb köztisztaság és közállapotok mindenütt.

Bár Oroján Sándor ezért a városvezetést tette felelőssé, arról is szó esett, hogy „többek szerint azért nem halad a város, mert a volt jobbikos Mirkóczki Ádám polgármester és a városvezetés minden energiáját a vele folytatott vitákra”. – Számomra a legfontosabb az, hogy Eger fejlődjön. Eddig is ezért vállaltam az első vonalban frakcióvezetői munkát, és most ugyanezen ok miatt döntöttem úgy, hogy megpróbálok véget vetni a Mirkóczki-Oroján párharcnak, megpróbálok véget vetni ezeknek a vitáknak.

A politikus mindazonáltal a frakció tagja marad, és reméli, hogy ezentúl „kevesebb energiát vesz el a csatározás”. Állítása szerint azért is dolgozik majd, hogy a pártszövetség a következő, 2024-es önkormányzati választásokon újra elnyerje az egri választópolgárok bizalmát.

Mint arról a Népszava is beszámolt korábban, Oroján és Pajtók Gábor, a körzet fideszes országgyűlési képviselője között oly mértékben mérgesedett el a viszony, hogy utóbbi választókerületi elnökként az alapszervezet megszüntetését és újjászervezését kezdeményezte. A város belső ügyeit jól ismerő forrás lapunknak arról beszélt, Oroján Sándor és a legutóbbi önkormányzati választások közben széttagozódó baloldali alakulat egyes tagjai bizonyos ügyekben szövetségre lépve voltaképp átvették a város irányítását, egységesen szavaztak, rendre lesöpörve az asztalról a volt jobbikos Mirkóczki Ádám polgármester előterjesztéseit. A forrás szerint ezzel addig nem is volt baj a kormánypárt szempontjából, amíg a Fidesz-frakció a helyi választókerületi elnök akaratával egyhangúlag cselekedett. Az utolsó konfliktus a város forgalmát tehermentesítő út nyomvonalának kijelölése volt, sokak szerint állítólag ezért kezdeményezte Pajtók az alapszervezet megszüntetését és újjászervezését.

Oroján egy későbbi Facebook-bejegyzésében örvendezett annak, hogy a tehermentesítő út nyomvonalát illetően végül a külső mellett döntöttek (Pajtók a belső nyomvonal támogatója volt). Ezzel kapcsolatban kendőzetlenül úgy fogalmazott, „Eljött Lázár János, mindenkit kiosztott, és megmondta, hogy a külső nyomvonalat tervezik csak tovább”.