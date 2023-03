P. L.;

2023-03-30 08:38:00

Novák Katalin: Olyan béketerv kell, ami nem Oroszország győzelmét jelenti

Az államfő a retorika szintjén szemmel láthatóan nyugatbarátabb az Orbán-kormánynál.

Szerda délelőtt háromnapos látogatásra ment Törökországba Novák Katalin köztársasági elnök, miután mindössze két hete Orbán Viktor is Ankarában járt. A Recep Tayyip Erdogan török elnökkel közös sajtótájékoztatóról a hvg.hu tudósított, ezen Novák Katalin ismét nyugatbarátabb retorikát alkalmazott az Orbán-kormánynál mind az orosz-ukrán háború, mind a NATO-bővítés kérdésében.

Igaz, utóbbiról ezúttal kevés szó esett, a magyar államfő mindössze annyit mondott, hogy Magyarország „bővítéspárti”, és ez a Nyugat-Balkán uniós integrációjára és a NATO-csatlakozásra egyaránt vonatkozik. Erdogan pedig arról beszélt, hogy Magyarország és Törökország a NATO-ban is szövetségesként van jelen, és örülnének neki, ha hazánk a jövőben is támogatná Törökország csatlakozását az Európai Unióba.

A háborúról azonban már konkrétabb állításokat is tett Novák Katalin. A sajtótájékoztatón ugyan csak 1-1 kérdést lehetett feltenni, amit magyar részről az állami média kapott, erre válaszolva azonban kifejtette öt pontban, mire van szükség a békéhez:

Ez utóbbihoz hozzátette: „Közös célunk, hogy Oroszország vonja vissza a csapatait ukrán területekről”.

Ez a szavak szintjén elég látványos különbséget jelent az Orbán-kormány retorikájához képest, amely a békepártiságot rendre brüsszelezéssel igyekszik demonstrálni, miközben látványosan megfeledkeznek arról, hogy a békéhez egyébként mit kellene tennie a háborút kirobbantó Vlagyimir Putyinnak.

A találkozó másik témája a Törökországot (és Szíriát) sújtó földrengés volt, ezzel kapcsolatban Recep Tayyip Erdogan köszönetet mondott a magyaroknak a földrengés utáni segítségért, kiemelve, eljött Ankarába Mancs korábbi gazdája, Lehoczki László is, aki már az 1999-es földrengés után is részt vett az életmentésben. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezettől 100 millió forintos adomány érkezik, emellett hazánk 100 tonna gyógyszert és orvosi eszközöket is küldött, továbbá templomok és egy kórház újjáépítésébe is besegít.