2023-04-03 07:32:00

Egyre több ember életét követelik az Egyesült Államokban pusztító tornádók

Volt, ahol hevesen terjedő bozóttüzeket okozott a szélvihar.

Tovább emelkedett az Egyesül Államok középső és északkeleti államait sújtott tornádók és viharok halálos áldozatainak száma; a vasárnap esti adatok szerint összesen már legalább 32-en haltak meg az ország mintegy 11 államában péntek óta - írja az MTI.

Joe Biden elnök közleményben jelezte, hogy egyeztet az érintett államok kormányzóival és zajlik a károk összegzése, valamint a szükséges segítség felmérése. Az elnök korábban közölte, hogy Arkansas állam több megyéjére súlyos természeti katasztrófát hirdetett, ami lehetővé teszi a szövetségi költségvetésből járuljanak hozzá a károk enyhítéséhez. Így a központi forrásokból elérhetővé válik az otthon nélkül maradtak átmeneti lakhatásának rendezése, a megsérült épületek kijavítása, valamint a biztosítással nem rendelkezők számára kedvezményes hitelek nyújtása.

Sarah Huckabee-Sanders, az állam kormányzója is kihirdette a veszélyhelyzetet a térségre és a Nemzeti Gárda bevetését is elrendelte. Az ország középső részét sújtó tornádók a legkomolyabb károkat Arkansas államban okozták, ahol Wynne városban négyen vesztették életüket, és számos épület összeomlott. Tornádó csapott le pénteken az állam fővárosára, Little Rockra is, ahol egy ember meghalt, mintegy 25-en megsérültek, közülük többen válságos állapotban vannak - közölték a hatóságok.

A viharok a legtöbb halálos áldozatot Tennessee államban követelték, ahol 15-re nőtt a megerősített halálesetek száma. Bill Lee kormányzó hivatali időszakának legrosszabb hetének nevezte a most zárulót, utalva arra is, hogy hétfőn az állam fővárosában Memphisben egy fegyveres 6 embert, köztük 3 gyereket ölt meg egy keresztény magániskolában.

A tornádók és heves viharok következtében Illinois államban is többen meghaltak. Belvidere város koncerttermében, az Apollo Theatre-ben 260 ember gyűlt össze egy heavy-metal koncerten, ahol a tornádó miatt lezuhant a mennyezet, aminek nyomán egy ember meghalt, 40-en megsérültek. További halálos áldozatokról érkezett jelentés Indianából, Alabamából és Mississippiből, valamint a keleti partvidéken fekvő Delaware államból.

Az amerikai országos meteorológiai szolgálat közlése szerint országszerte több tucat tornádó alakult ki, és vizsgálják a bejelentések tényszerűségét arról, hogy a heves szélviharokból valóban kialakult-e tornádó a keleti parti New Jersey-ben és Delaware-ben is. Kansas államban a szélviharok által táplált tüzek miatt El Dorado településen többeket kitelepítettek, köztük egy általános iskola 250 tanulóját menekítették ki még pénteken.

Oklahomában a heves szél gyorsan terjedő bozóttüzeket okozott, amelyek nyomán több mint 30 ember megsérült és mintegy 40 otthon semmisült meg. Egy héttel korábban Mississippi állam nyugati részén több, mint 20 ember halt meg, a legkomolyabb pusztítást Rolling Fork kisvárosban okozta a tornádó, amely óránként 320 kilométeres sebességű maximális széllökésekkel járt, és szinte teljesen megsemmisítette a település egyes részeit. Alabama államban a múlt heti viharokban egy ember vesztette életét.

Kaliforniában a múlt héten folytatódott a rendkívüli csapadékos időjárás. A Sierra Nevada hegyvidékén minden idők egyik legnagyobb havazást hozó telét zárták, a térség keleti részén fekvő Mamut-hegységben történelmi mennyiségű havat jegyeztek fel, miután kedden délután újabb 70 centiméter friss hó hullott. Ezzel együtt az idei télen összesen átlagosan 17,6 méter hó hullott a hegységben, amelynek legmagasabb, 3369 méter magas csúcsán 22 métert meghaladó volt az összes hó mennyisége november eleje óta.