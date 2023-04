Orbán Viktor Twitteren állt ki a pornósztár megvesztegetésével megvádolt Donald Trump mellett

P. L.;

Orbán Viktor;Egyesült Államok;vádemelés;Donald Trump;

2023-04-03 16:24:00

Ismét kifejezte féktelen rajongását a miniszterelnök.

Amint azt lapunk is megírta, történelmi, de egyben veszélyes pillanathoz érkezett az Egyesült Államok, miután először, de valószínűleg – a közeljövőre nézve sem – utoljára fordult elő, hogy büntetőeljárás indult egy volt amerikai elnökkel, Donald Trumppal szemben.

A Donald Trump elleni vádemelés egyes félelmek szerint a 2021. január 6-i Capitolium elleni ostromnál tapasztalt erőszak megismétlődését hozhatja, miután a milliárdos március közepe óta hergeli híveit a szerinte politikailag motivált eljárás és az azt felügyelő manhattani ügyészség ellen. Az igazságszolgáltatás hiteltelenítésére irányuló törekvéseit a volt elnök pártbéli riválisai is támogatják.

A volt elnök azonban mindemellé most megkapta a mindent eldöntő támogatást: Orbán Viktor miniszterelnök a Twitteren üzent bálványának.

Keep on fighting, Mr. President! We are with you, @realDonaldTrump pic.twitter.com/EZFMYHDRzl