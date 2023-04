Á. B.;

Egyesült Államok;vádemelés;Donald Trump;

2023-04-05 15:19:00

Trump: pokolra jut az Egyesült Államok

Egyúttal kijelentette, illegitim lett az ország igazságszolgáltatási rendszere.

„Az egyetlen bűncselekmény, amelyet elkövettem, hogy félelem nélkül megvédtem nemzetünket azoktól, akik el akarják pusztítani” - jelentette ki Donald Trump volt amerikai elnök abban a beszédben, amelyet a floridai Mar-a-Lago ban található birtokán mondott el támogatói előtt.

Mint korábban mi is beszámoltunk róla, a republikánus politikus az első olyan elnök, akit bűnügyi eljárás alá vontak. A hatóságok szerint ugyanis korábbi személyes ügyvédje, Michael Cohen 130 ezer dollárt fizetett Stormy Daniels pornószínésznőnek 2016 október végén, napokkal az elnökválasztás előtt. Az eddigi adatok alapján a „hallgatási pénz”, hush money azt szolgálta, hogy Daniels ne hozza nyilvánosságra a Trumppal egy évtizeddel korábbi állítólagos viszonyát, amelyet a volt amerikai elnök mindeddig tagadott.

Azonban a politikus azt hangoztatta, ez egy kitalált ügy, amely egy demokrata összeesküvés része. Ennek célja pedig, hogy beavatkozzanak a jövő évi elnökválasztásba - ezen egyébként ő maga is tervez indulni. Az Egyesült Államok „a pokolra jut” - vélekedett. Hangsúlyozta, soha sem gondolta volna, hogy ilyesmi megtörténhet Amerikában.

Ezt követően kijelentette, hogy egy bukott kerületi ügyész a történelemben először vádat emel az Egyesült Államok egy korábbi elnöke ellen. Teszi mindezt úgy, amelyről a legtöbb jogi szakértő azt mondta, hogy ilyen alapon ezt nem lehet. Úgy véli, ezt Alvin Bragg ügyész is tudja. Éppen ezért felszólította a lemondásra, mivel idő előtt kiszivárogtatta a vádirat részleteit. Persze megkapta a magáét a bíró is, akit Trump-gyűlölőnek nevezett. Igazságügyi rendszerünk illegitim lett, amelyet most már minden más mellett arra használnak, hogy választásokat nyerjenek vele - hangoztatta Trump a Fox News beszámolója szerint.