P. L.;

2023-04-05 22:25:00

Decemberben kért hatósági áras tűzifát, 300 ezer forintért augusztusban már meg is kapja

De olyan is akad, aki a rendelt tíz helyett csak öt köbméter fát kapott meg a tavalyi fűtési szezonban 200 ezer forintért, a másik öt köbmétert ő is csak idén augusztus végéig kaphatja meg a tervek szerint.

Augusztus végén kaphatja kézhez a decemberben igényelt hatósági áras tűzifát, már amennyiben április közepéig befizet 300 ezer forintot - az RTL Híradó beszámolója szerint fa helyett egyelőre ezzel az üzenettel kedveskedett egyik nézőjüknek az illetékes állami erdőgazdaság.

Az előre fizetést követelő üzenet formailag sem valami bíztató:

- mondta a csatornának az asszony.

Nincs ezzel egyedül, egy másik néző például arról számolt be, hogy a rendelt tíz helyett csak öt köbméter fát kapott meg a tavalyi fűtési szezonban 200 ezer forintért, a másik öt köbmétert ő is csak idén augusztus végéig kaphatja meg a tervek szerint. Emellé azért még a fa kivágási költségét és a szállítási költségét is kifizettetik, igaz, ezt legalább már csak akkor, ha a fa is megérkezett.

Az RTL Híradónak nyilatkozó erdőgazdaságok azzal indokolták az előre fizetést, hogy a program április 15-én véget ér, így ha eddig nem érkezik meg a pénz, akkor a megrendelőt augusztusig sem tudják kiszolgálni. Azt azért közölték, hogy ha a befizetett összeg ellenére nem érkezik meg a kért mennyiségű tűzifa, akkor a pénzt visszautalják.

Nagy István agrárminiszter még tavaly szeptemberben jelentette be, hogy háztartásonként tíz köbméter tűzifa kedvezményesen igényelhető. A csatorna megkeresésére a tárca megerősítette, hogy április 15-éig be kell fizetni a pénzt. Azt is közölték, hogy sokan lemondták korábbi rendeléseiket az elmúlt időszakban, volt olyan erdőgazdaság, ahol 70 százalékuk unta el a dolgot.