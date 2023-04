nepszava.hu;

2023-04-07 16:13:00

Húszéves fagyrekord dőlt meg a Kékestetőn

Hazánk legmagasabb pontján csütörtökön mínusz két fok volt a maximum.

Az áprilisi télies idő új rekordot hozott. 2023. április 6-án Kékestetőn -2 foknál nem emelkedett magasabbra a hőmérséklet, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó országos legalacsonyabb maximum-hőmérséklet rekordja – írja honlapján az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Az OMSZ adatai szerint az eddigi rekord húsz évig élt és szintén Kékestetőn mértük: 2003-ban ezen a napon -1,9 fok volt a maximum-hőmérséklet.

Az Időkép előrejelzése szerint szombaton a felhős, borongós időben többfelé várható eső, zápor, de kezdetben északon és északkeleten havas eső, illetve hószállingózás is előfordulhat. Csak néhol lehet élénk a szél. Reggel -3 és +4, délután 6 és 11 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap gyakran takarhatják felhők a napot, és helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat. Nyugaton élénk lehet az északias szél. Enyhül az idő, napközben már 9-15 fokot mutathatnak a hőmérők. Húsvét hétfőn már naposabb és felhősebb tájakkal is találkozhatunk, helyenként eső, zápor továbbra is kialakulhat. A Dunántúlon sokfelé megerősödhet az északi-északnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 11 és 17 fok között alakulhat.