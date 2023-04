Rónay Tamás;

Silvio Berlusconi;Olaszország;Forza Italia;Giorgia Meloni;

2023-04-09 10:10:00

Eljött a Lovag alkonya, a 86 éves Silvio Berlusconi súlyos beteg

Sokan azt találgatják, mi lesz pártjával, a Forza Italiával és Giorgia Meloni kormánykoalíciójával.

Komoly aggodalomra ad okot Silvio Berlusconi egészségi állapota. Csütörtökön bejelentették, a a 86 éves egykori miniszterelnök leukémiában szenved, megkezdték kemoterápiás kezelését.

A helyzet drámai. Szerdán mind az öt gyermeke a kórházi ágyához sietett: az első házasságából származó Marina és Piersilvio, valamint a másodikban született Barbara, Eleonora és Luigi. Berlusconi öccse, Paolo is a klinikára ment. – Silvio egy szikla, ezúttal is sikerülni fog neki – hangoztatta, amikor elhagyta a klinikát. Giorgia Meloni miniszterelnök telefonon hívta fel a koalíciós partnert, hogy a „Forza Silvio”, azaz „Hajrá, Silvio!”, felszólítással buzdítsa kitartásra, amivel Berlusconi pártjának, a Forza Italiának a nevére is utalt. Antonio Tajani külügyminiszter, a párt koordinátora is igyekezett derűlátást sugározni. Hírek szerint a politikus szervezete jól reagált a kezelésre. A gond, hogy tüdőgyulladással is küzd, és veseelégtelenség is fenyegeti. Több tévéstáb is ügyeletet tart a milánói kórház előtt; úgy tűnik, sokan mintha nem bíznának Berlusconi felépülésében.

Az egykori üzletember három évtizeden át úgy alakította az olasz politikát, mint senki más. A sikeres építőipari, reklám- és médiavállalkozó a kilencvenes évek közepén került a politikába, kihasználva azt a hatalmi űrt, ami a maffia és a belpolitika összefonódásait leleplező botrány után keletkezett. Felfedezte a populizmus egy a mainál mérsékeltebb formáját, a „berlusconizmust”, a hatalom csúcsán úgy alakította a törvényeket, hogy saját cégeinek előmenetelét segítse. A médiacár 1994 és 2011 között négyszer kormányzott miniszterelnökként. Kvázi valóságshow-vá változtatta a politikát, amelynek ő volt a főszereplője.

Megosztotta a társadalmat, és folyamatosan provokált: „kommunistának” bélyegezte ellenfeleit, a vele szemben fellépő bírákat.

2011-ben kormányfői karrierje hirtelen véget ért, miután Itália a csőd szélére került. Amikor 2013-ban adóügyi bűncselekmények miatt elítélték, sokan már politikai pályájának végéről beszéltek. Berlusconi ekkor „Cavaliere”, azaz „Lovag” címét is elvesztette.

Végül visszatért, de régi népszerűségét sosem nyerte vissza, más populisták váltották fel, mint a radikális jobboldali Ligát vezető Matteo Salvini vagy az Öt Csillag Mozgalmat megalapító Beppe Grillo. Folyamatosan a rivaldafényben akart tündökölni, és küzdött az öregedés ellen, egyik ráncfelvarrás vagy hajbeültetés követte a másikat. „A kor megkímélt” – hangoztatta 2018-ban.

Pártja, a Forza Italia részt vett Mario Draghi egységkormányában, majd a tavaly szeptemberi parlamenti választás után Giorgia Meloni hárompárti kabinetjébe is bekerült. A Forza Italia azonban Berlusconi sajátos személyisége miatt mindig egyszemélyes párt volt, így most nagy kérdés, mit hoz a jövő. Egyesek szerint a mérsékelt jobboldali politikai erőből sokan pánikszerűen menekülnek majd más tömörülésekbe, arra számítva, hogy a Forza Italiának a volt kormányfő nélkül nincs jövője. Mások nem látják ennyire sanyarúnak a jövőképet, bár a bizonytalanság Meloni kormányának helyzetét is megnehezítheti.

Mindenesetre Berlusconi egy idő óta mind kevésbé vett részt pártja mindennapjaiban, ezért a Forza Italia egyre megosztottabb volt. Egyrészt befolyást gyakorol rá Berlusconi családja, másrészt Antonio Tajani, az Európai Parlament volt elnöke, aki rendre kétségbeesetten próbált magyarázkodni Berlusconi Putyin-barát kijelentései után,

A La Stampa szerint az Európai Parlamentben szövetséget kíván létrehozni az Európai Néppárt (EPP) és a Meloni által vezetett konzervatív frakció, az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) között.

Fascinának sikerült eltávolítania a hatalomból Licia Ronzullit, aki eddig a párt titkárságának tagja és a befolyásos Lombardia koordinátora volt. Előszeretettel konfrontálódott Melonival és az általa képviselt irányvonallal. Ronzullit nemrég leváltották, posztját most Fascina egyik barátja tölti be, ami elég egyértelműen jelzi, most ki is az úr, vagyis az úrnő a háznál.

Fascina – akit Berlusconi nem sokkal kórházba szállítása előtt a feleségének nevezett, miközben nem is házasok – riválist látott Ronzulliban, mivel utóbbi korábban fontos személyi kérdésekről is dönthetett a Forza Italiában. Ő állt olyan egykori nagyágyúk – és mérsékelt politikusok – távozása mögött, mint Mariastella Gelmini és Mara Carfagna. Ronzullinak a jelenlegi alelnök Tajanit is sikerült kiszorítania a vezetésből, holott elvileg ő a párt koordinátora. Fascina befolyásának növekedését tehát elégedettséggel szemléli Tajani és Meloni is.

Fascina amolyan szürke eminenciás, nem szólal meg, nem ad interjúkat, nem is fog kezet senkivel, mert fél valamiféle fertőzéstől. A La Stampa szerint ráadásul a küszöbönálló orosz atomtámadás megszállottja, és készségesen elhiszi Vlagyimir Putyin ezzel kapcsolatos propagandáját. A torinói napilap szerint nemrégiben olyan házat keresett, ahová nukleáris óvóhely is építhető, és összeállított egy listát a közeli munkatársakról. A szerencsések felszállhatnának Berlusconi repülőgépére, amely egy atomháború esetén hagyná el Olaszországot.

Persze Fascina felemelkedése előtt még egy nagy akadály lehet, Berlusconi családja. A volt kormányfő gyermekei nem biztos, hogy lelkesednek az ifjú hölgy ambiciózus fellépéséért.