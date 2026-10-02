Berlusconi nem mond le

Silvio Berlusconi marad a Forza Italia élén függetlenül attól, hogy pártja alapítása óta nem kapott olyan kevés voksot, mint a vasárnapi EP választáson: mindössze 16,8 százalék voksolt rá. A volt miniszterelnök, akit jogerősen ítéltek börtönbüntetésre, ezért nemrégiben kezdte meg a szociális munkát egy idősek otthonában, azt közölte, nem gondol a visszalépésre. „Azt hittem, sikerül átlépnünk a húsz százalékot. Elkeserít az eredményünk” – ismerte el, de hozzátette, nem lesz változás a pártvezetés élén. Cáfolta azt is, hogy valamelyik gyermeke lenne a Forza Italia elnöke. Mint mondta, ő maga tesz meg mindent a párt újjáépítéséért.