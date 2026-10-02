Marina Berlusconi továbbra is üzletembernek tartja magát, mégis egyre gyakrabban jelenik meg a Forza Italia kormánypárt belső vitáinak hátterében. A családi név, a médiabirodalom és a párt történelmi finanszírozása miatt minden megszólalása közvetlen politikai súlyt kap.
Az egyedüli ésszerű döntést hozták meg az olasz kormány legkisebb pártja, a Forza Italia küldöttei, Európai Parlament volt elnökét választották meg a párt vezetőjének.
Alighogy nyilvánosságra hozták a június 12-én meghalt volt kormányfő, Silvio Berlusconi végrendeletét, máris jelentős változások körvonalazódnak vállalkozásainál.
Sokan azt találgatják, mi lesz pártjával, a Forza Italiával és Giorgia Meloni kormánykoalíciójával.
Mi történne, ha Matteo Salvini pártja, a Liga váltaná a Fideszt az Európai Néppártban (EPP)?
A szélsőséges pártok térnyerése a tradicionális pártok visszaesését eredményezte. Igaz, más okok is állnak a háttérben.
Nem lesz könnyű kiutat találni Olaszországban a vasárnapi parlamenti választás után kialakult helyzetből. Baloldali-M5S koalícióra a legnagyobb az esély.
Bizakodva, harcra készen tért vissza a politikai csatározások élvonalába Silvio Berlusconi. A médiamágnás politikus a tavalyi szívműtéte miatt több hónapra eltűnt a politikai életből, most azonban, az időközi részleges helyhatósági választások vasárnapi második fordulója előtt, immár gyógyultan, újra színre lépett jelezve, számolni kell vele és pártjával, a Forza Italiaval.
Egyre valószínűbb, végnapjait éri Matteo Renzi olasz miniszterelnök és Silvio Berlusconi volt kormányfő paktuma azt követően, hogy vasárnap az olasz képviselőház, a szenátorok, valamint a régiók elektorai megválasztották az ország államfőjének az alkotmánybíró Sergio Mattarellát. Renzi tegnap kijelentette, hogy az államfő megválasztása óriási lökést jelent kormánya számára, s felgyorsítja a „túlságosan költséges politika” reformját.
Az alkotmánybíró Sergio Mattarellát választotta meg a szenátorok, képviselőházi képviselők és régiók delegáltjai alkotta olasz parlament Olaszország 12. elnökének. A kormányzó Demokrata Párt 73 éves jelöltje a negyedik körben kapta meg a szükséges voksot, amikor már egyszerű többség is elég volt a győzelemhez. Sergio Mattarella a január közepén lemondott Giorgio Napolitano örökébe léphet.
Történelmének talán legsúlyosabb válságába került a Silvio Berlusconi által irányított Forza Italia. Ennek eredményeként a házi őrizetben tartott médiacézár a párt 86 római és milánói munkatársa körül 55-öt bocsátott el. A Forza Italia szerint erre egyértelműen költségcsökkentés miatt volt szükség. A személyi állományra fordított összeget ugyanis évi 5,7 millióról 1,6 millió euróra kell csökkenteni – írta a La Repubblica.
Olaszországban a parlament legjelentősebb pártjai megállapodtak arról, hogy megnyirbálják a felsőház, a szenátus jogköreit. Ezzel stabilizálni kívánják a belpolitikai életet. Matteo Renzi miniszterelnök javaslata alapján, amelyre Silvio Berlusconi pártja, a Forza Italia (FI), valamint az Északi Liga (LN) is áldását adta, csak a képviselőház rendelkezik majd döntő hatalommal, s a parlamenti munka jelentős része is az alsóházban zajlik majd.
Silvio Berlusconi marad a Forza Italia élén függetlenül attól, hogy pártja alapítása óta nem kapott olyan kevés voksot, mint a vasárnapi EP választáson: mindössze 16,8 százalék voksolt rá. A volt miniszterelnök, akit jogerősen ítéltek börtönbüntetésre, ezért nemrégiben kezdte meg a szociális munkát egy idősek otthonában, azt közölte, nem gondol a visszalépésre. „Azt hittem, sikerül átlépnünk a húsz százalékot. Elkeserít az eredményünk” – ismerte el, de hozzátette, nem lesz változás a pártvezetés élén. Cáfolta azt is, hogy valamelyik gyermeke lenne a Forza Italia elnöke. Mint mondta, ő maga tesz meg mindent a párt újjáépítéséért.
Megkezdődik a kötélhúzás arról, ki legyen az Európai Bizottság elnöke. Jean-Claude Juncker és Martin Schulz ragaszkodna ahhoz, hogy közülük kerüljön ki annak személye, de az EU állam- és kormányfői még keresztülhúzhatják számításaikat. A hétvégi voksolás aggasztó fejleménye az euroszkeptikus és populista pártok előretörése volt. A német SPD szerint a Fidesznek nincs helye az Európai Néppártban
Marina Berlusconi a legesélyesebb arra, hogy átvegye apjától a Forza Italia irányítását. Ő azonban egyelőre az üzleti életben kíván maradni. Szakértők szerint azonban előbb-utóbb beadja a derekát, nem tud nemet mondani apjának.
A németellenességre épít Silvio Berlusconi és pártja, a Forza Italia az európai parlamenti választás előtt. A volt kormányfő, aki tegnap kezdte meg a szociális munkát egy idősek otthonában, továbbra is nagy hatást gyakorol a Forza Italia döntéseire. Jellegzetesen Berlusconi-stratégiának nevezhető: amikor népszerűsége csökken, előveszi a „német-kártyát”.
A németellenességre épít Silvio Berlusconi pártja, a Forza Italia az európai parlamenti választáson. A volt kormányfő, aki a héten kezdi meg a szociális munkát egy idősek otthonában, elvileg aligha politizálhatna, de kevéssé valószínű, hogy nincs hatással a Forza Italia döntéseire. Jellegzetesen Berlusconi-stratégiának nevezhető az is, amikor népszerűsége csökken, előveszi a „német-kártyát”. „Több Olaszországot, kevesebb Németországot” – hangzik a Forza Italia kampányszlogenje.
Bárhogy is ügyeskedett, bárhogy is siránkozott, bárhogy is átkozódott a bírák, ügyészek ellen Silvio Berlusconi, mégsem indulhat a májusi európai választásokon. Kedden este ugyanis az olasz legfelsőbb bíróság helyben hagyta miniszterelnöknek a közügyektől való, két évre szóló eltiltását. De már "melegít" a lánya, Barbara, hogy pályára lépjen apja helyett.
Rég volt példa Olaszországban arra, hogy egy kabinet olyan jelentős bázissal rendelkezzek a parlamentben, mint Enrico Letta kormánya. A csütörtöki, a képviselőházban, majd este a szenátusban megrendezett bizalmi szavazást is jelentősnek nevezhető fölénnyel nyerte meg a kabinet. Az alsóházban 379-en voksoltak Letta és csapata mellett, 212-en pedig ellene. A felsőházban 173-127 volt az igenek és a nemek aránya.
Bizalmi szavazást tartanak ma Enrico Letta olasz kormányáról. A voksolás eredménye nem kérdés, hiszen a kabinet biztosan megkapja a többséget mind a képviselőházban, mind a szenátusban, mégis a szavazás egyfajta újrakezdést jelent a kormány számára, hiszen hivatalossá válik, mely pártok, képviselők támogatják Letta és csapata munkáját Silvio Berlusconi pártja, a Forza Italia kiválása után.
Bár Silvio Berlusconi pártja szombati kongresszusán, melyen visszakapta régi nevét, a Forza Italiát, győzedelmes hadvezérnek akart mutatkozni, valójában húsz éves politikai pályafutásának legnagyobb kudarcát szenvedte el azzal, hogy az Angelino Alfano kormányfőhelyettes-vezette csoport kivált a pártból. A médiacézár ugyanis elvesztette a kormánnyal szembeni zsarolási potenciálját, hiszen a „lázadók” garantálják Enrico Letta kabinetjének működését.