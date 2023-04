P. L.;

műkorcsolya;Olaszország;oroszok;Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség;Láng Júlia;

2023-04-09 14:57:00

Láng Júlia: Amíg lehet, én a magyar színeket fogom képviselni

A sportoló kész mindent beleadni Magyarországért, a fideszes Kósa Lajos elnökölte MOKSZ már kevésbé.

Továbbra is Olaszországban készül Láng Júlia, aki 34. helyen végzett a nők versenyében a Szaitamában rendezett márciusi műkorcsolya- és jégtánc-világbajnokságon. A sportoló a Kossuth Rádiónak azt mondta, bár az eredménye ezt nem tükrözte, jó formában és jó állapotban érezte magát a vb-n, jól tud együtt dolgozni az olaszországi edzőkkel, ezért szinte biztosan kijelentheti, hogy a következő szezonra is ott fog felkészülni.

„A mentális felkészülésre azonban sokkal nagyobb hangsúlyt fogok fektetni, hogy a versenyeken is meg tudjam mutatni azt, amire az edzéseken képes vagyok” - fogalmazott.

A 19 éves Láng Júlia a januári Európa-bajnokság után döntött úgy, hogy nem folytatja a közös munkát korábbi edzőjével, Sebestyén Júliával. Elmondta, hogy nagyon jól fogadták az olaszországi akadémián, ahol sok nemzet képviselői készülnek együtt és kemény munka folyik, ami neki nagyon tetszik. Arra a kérdésre, hogy felmerült-e benne az országváltás gondolata, a versenyző határozott nemmel válaszolt.

- mondta Láng Júlia.

Az MTI szemléjéből kimaradt az cseppet sem elhanyagolható tényező, hogy Láng Júlia Olaszországba távozása annak a folyamatnak volt (lényegében) a végső állomása, amelyben a magyar korcsolyasportból módszeresen kiszorították a magyarokat, a helyükre pedig külföldieknek, zömmel oroszoknak engedtek teret.

Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy a fideszes Kósa Lajos által elnökölt Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) hat versenyzőt nevezett a finnországi Espoo városában tartott Európa-bajnokságra, közülük azonban csak egyedül Láng Júlia magyar születésű: négy versenyző orosz, egy pedig ukrán származású, ráadásul a négy orosz születésű versenyzőnek magyar állampolgársága sincs, s hárman közülük Oroszországban is élnek. A kanadai junior világbajnokságot illetően a helyzet ennél is rosszabb volt: egyetlen magyar származású sportoló sem képviselhette hazánkat, a kiszorított magyarok helyére három orosz és egy francia születésű versenyzőt neveztek. Mellesleg magyarul egyikük sem beszél, és Alekszandr Vlasenko kivételével egész évben külföldön edzenek. Polina Dzsumanyijazovát ráadásul annak ellenére választották ki, hogy február elején a ljubljanai válogató versenyen a „ténylegesen” magyar Ekker Léna legyőzte.

Sebestyén Júliára és az örmény-orosz szakmai vezetőkre, Gurgen Vardanjan szakági sportigazgatóra és feleségére, Jeranjak Ipakjan szövetségi kapitányra korábban több szülői panasz is érkezett amiatt, hogy az általuk kialakított rendszerben a mindennapok része lett a megfélemlítés és a megalázás, ami a magyar tehetségek fejlődését nem teszi lehetővé, s a magyar válogatott tagjai és edzőik tudásának fejlesztése helyett sportolókat importálnak. A korábbi Európa-bajnok egyesületét, a Sebestyén KSE-t ezért már az összes kiemelt magyar versenyzője elhagyta: Papp Vivien, Nagy Balázs, Ekker Léna, Berei Mózes, Zsembery Katinka és Csernoch András már korábban távozott, idén februárban pedig utolsóként Láng Júlia is inkább elhagyta a klubot. Aki tudott, külföldre ment szerencsét próbálni.