



2023-04-11 15:58:00

Karácsony Gergely az M0-s ingyenessé tételét követeli

A főpolgármester szerint ezért is fontos, hogy az állam által einstandolt HÉV-hálózat fejlesztése ne álljon le.

A budapesti torlódások elsődleges oka, hogy nagyobb autóforgalom terheli a város központját, mint amennyit a belvárosi utak el tudnak vezetni – állítja keddi Facebook-posztjában Karácsony Gergely. A főpolgármesterre nemrég autójában egy dugóban ülve Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója is gondolt és posztolt is róla.

Budapest vezetőjének alig két hetes késéssel megjelent válaszában azonban éppen a fideszes kormányt, illetve az államot hibáztatja. Szerinte ugyanis a problémák a város határain kívül keletkeznek jórészt. Mint írja, naponta több mint 300 ezer autó jön Budapestre az agglomerációból, a fizetős M0-ás miatt is megnőtt a budapesti úthálózat terhelése.

– Ezért is követeljük régóta az M0-s ingyenessé tételét, és ezért is fontos, hogy az állam által einstandolt HÉV-hálózat fejlesztése ne álljon le. Budapest fejleszti a közösségi közlekedést, ez a kötelessége az államnak is a HÉV-ekkel – fogalmaz a főpolgármester, aki szerint új megoldásokra van szükség a növekvő forgalom elvezetésére.

Karácsony Gergely ilyen új megoldásnak tartaná az úgynevezett adaptív, magyarul alkalmazkodó forgalomirányítás kialakítását, amellyel – állítja – egyensúly alakítható ki a lokális forgalmi igények és az adott útvonal közúti kapacitása között. A főpolgármester szerint az a cél, hogy csak akkora forgalom terhelje a belvárost, amelyet az ottani úthálózat biztonságosan és kiszámíthatóan le is tud bonyolítani.