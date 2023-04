Á. B.;

Magyarország;Szijjártó Péter;Belarusz;

2023-04-12 17:58:00

Szijjártó Péter jól megbeszélte a háborús csendestárs Belarusz külügyminiszterével, hogy béke kell

Kollégája pedig annak ellenére hangoztatta a béke fontosságát, hogy országa területéről indultak el orosz katonai egységek Ukrajnába, Oroszország pedig taktikai atomfegyvereket küld a Lukasenka-rezsimnek.

„Nyilvánvalóan majd hosszú sorát és listáját olvassuk a kritikáknak és a támadásoknak mindazért itt ami történt - kezdte a külgazdasági és külügyminiszter azt a sajtótájékoztatót, amelyet Szjarhej Alejnyikkel közösen tartott szerda délután.

Mint korábban mi is beszámoltunk róla, a minszki vendég jelenléte némiképp visszatetsző lehet hiszen Belarusz kitartóan Oroszország szövetségesének és csendestársának a szerepét játssza az Ukrajna ellen indított háborúban. Bár saját egységekkel a belaruszok egyelőre nem szálltak be a harcokba, az ország területén több ezer orosz katona állomásozik, egy részük pedig onnan is indult támadásra 2022. február 24-én.

Szijjártó Péter azt hangoztatta, minden kritika és támadás dacára nagyon fontos volt ez a budapesti találkozó. Megismételte, hogy Magyarország a béke pártján áll, mivel szerinte a 25. órában vagyunk, hiszen a háború eszkalációjának veszélye mindennél nagyobb. Ha pedig ez bekövetkezik, akkor az a szomszédokat érinti a legjobban. .

Kijelentette, ha bezárjuk a kommunikációs csatornákat, akkor azzal feladjuk a béke reményét. A mai találkozó ennek fenntartását segítette elő - tette hozzá. Emlékeztetett, hogy Belarusz egyszer már volt helyszíne béketárgyalásoknak még a háború legelején, a magyar kormány pedig abban bízik, hogy ezek a béketárgyalások minél előbb újrakezdődnek.

Szijjártó Péter kitért arra is, hogy Belarusz fontos szerepet játszik Magyarország energiabiztonságának tekintetében, hiszen a Barátság kőolajvezeték arra halad el - Minszk pedig mindeddig megbízható, kiszámítható és korrekt tranzitpartnere volt Magyarországnak. Mint mondta, az energiaügyi együttműködés mellett a mezőgazdaság és a gyógyszeripar terén is komoly vállalatközi együttműködések jöttek létre. A vállalatközi együttműködésnek világos jele az, hogy kedd délután mintegy 70 résztvevővel magyar-belorusz gazdasági, üzleti fórum zajlik szintén itt, Budapesten.

Szjarhej Alejnyik arról beszélt, hogy nagyon komoly tempót diktálnak a kétoldalú kapcsolatokat illetően - itt utalt arra, hogy februárban Minszkben fogadta Szijjártó Pétert.

Jelezte, normális, pragmatikus megközelítést alkalmaznak az együttműködés során. Azt hangoztatta, Belarusz független külpolitikát folytat, s figyelembe veszi a maga nemzeti érdekeit. A jelenlegi geopolitikai helyzetben pedig még értékesebbé válnak az olyan kapcsolatok, mint ami fennáll Magyarországgal is. Kitért arra is, hogy nagyon bonyolultak ennek a nemzetközi politikát befolyásoló konfliktus kialakulásának okai, s meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy ez a konfliktus ne eszkalálódjon. Sajnálkozott egy sort azon, hogy vannak olyan országok, amelyek az Ukrajnába küldött fegyverek megduplázásáról beszélnek.

- hangoztatta Szjarhej Alejnyik.

Az esemény végén nem lehetett kérdéseket feltenni a résztvevőknek.