Á. Z.;

Magyarország;külügyminiszter;Ukrajna;együttműködés;háború;látogatás;Belarusz;

2023-04-11 16:36:00

Magyarországra érkezett az orosz háborús csendestárs Belarusz külügyminisztere

Szijjártó Péter minszki látogatását viszonozza.

Szerdán Budapesten ülést tart a gazdasági együttműködésért felelős magyar-belarusz közös bizottság, ebből az alkalomból pedig Szjarhej Alejnyik belarusz külügyminiszter látogatást tesz a magyar fővárosban, hogy magyar kollégájával, Szijjártó Pétíerrel vezesse az eseményt – derül ki a Belta belarusz állami hírügynökség cikkéből.

A ma érkező Szjarhej Alejnyik ezzel azt a látogatást viszonozza, amelyet Szijjártó Péter tett február 13-án a belarusz fővárosban. A magyar külgazdasági és külügyminiszter ma még moszkvai látogatáson jár, nemrég több energiaügyi bejelentést is tett már.

A minszki vendég jelenléte némiképp visszatetsző lehet hiszen Belarusz kitartóan Oroszország szövetségesének és csendestársának a szerepét játssza az Ukrajna ellen indított háborúban. Bár saját egységekkel a belaruszok egyelőre nem szálltak be a harcokba, az ország területén több ezer orosz katona állomásozik, egy részük pedig onnan is indult támadásra 2022. február 24-én. A Kreml egyébként ezt meg is hálálja, Vlagyimir Putyin március 25-i bejelentése szerint Oroszország taktikai atomfegyverekkel lepi meg Aljakszandr Lukasenka rezsimjét.

Magát az Orbán-kormányt mindez nem zavarja túlságosan, ahogyan az sem, hogy Belaruszban vérbe fojtják az ellenzéki tüntetéseket és koholt vádakkal börtönbüntetésre ítélnek Nobel-békedíjas aktivistákat. Kellett is egy jó adag cinizmus, de Szijjártó Péter február 13-án a békepártiság szlogenjével utazott el Minszkbe, mondván, „a kommunikációs csatornákat nyitva kell tartani”.