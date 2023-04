V. A. D;

2023-04-15 09:40:00

Marad az árstop, az élelmiszerárak nem is fognak már visszatérni az egy-két évvel ezelőtti szintre

Egyelőre nem vezetik ki az élelmiszerárstopokat, mert még nem csökkent olyan mértékben az infláció – derült ki Orbán Viktor szokásos péntek reggeli rádióinterjújából. Mint fogalmazott: van néhány élelmiszeripari termék, amelyek esetében „egészen drasztikus áresés” történt, és abban versenyeznek a kereskedők, hogy az olcsóbb árral ki tud több vevőt magához vonzani, de ez még kevés terméknél van így.

A miniszterelnök itt vélhetően arra utalt, hogy a nagyobb üzletláncok február végén, március elején sorra jelentették be, hogy 20-25 százalékkal mérséklik a vaj és trappista sajt árát. Lépéseiket a kedvezőbb beszerzési árakkal indokolták, ugyanakkor kénytelenek vevőcsalogató stratégiaként csökkenteni bizonyos termékeik árát, hiszen az extrém drágulás már jelentősen visszafogja a fogyasztást. A hazai kiskereskedelmi üzletek forgalma februárban már 10,1 százalékkal csökkent tavalyhoz képest, az élelmiszerüzletekben 8,6 százalékkal kisebb mennyiséget vásároltak az emberek (de ezért 121 milliárd forinttal többet fizettek). Ez egyben azt is jelenti, hogy az Európai Unióban Magyarországon esett vissza a legnagyobb mértékben a fogyasztás, ami nem meglepő, tekintve hogy az infláció terén is éllovas hazánk.

Az Orbán Viktor által emlegetett „drasztikus” áresés is csupán annyit jelent, hogy még az olcsóbb saját márkás vaj ára is 38 százalékkal magasabb most, mint egy évvel ezelőtt. Az Agrárközgazdasági Intézet Piaci Árinformációs Rendszere szerint ugyanis a 100 grammos kiszerelés kilós ára a tavaly ilyenkor mért 3564 forint helyett jelenleg 4931 forint a nagyobb üzletláncoknál – igaz, év elején még 6816 forintot kértek érte. A saját márkás trappista sajt kilója most 2960 forintba kerül az év eleji 4 167 forint helyett, ám tavaly ilyenkor még 2372 forintba került, vagyis még mindig 25 százalékkal magasabb az ára.

Az elemzők szerint az élelmiszerárak nem is fognak már visszatérni az egy-két évvel ezelőtti szintre; a várva várt inflációcsökkenés nem is ezt jelenti, csupán azt, hogy a drágulás üteme lassul majd. Január óta egy nagyon csekély lassulás látszik: az év eleji 25,7 százalékos éves infláció márciusra 25,2 százalékra, az élelmiszerek drágulása pedig 44 százalékról 42,6 százalékra mérséklődött, de havi összehasonlításban még mindig emelkednek az árak.

Orbán Viktor reményei szerint az infláció csökkenése áprilisban lesz érzékelhetőbb és általánosabb, május, júniusban pedig egy határozott esésre számít. „Van ez a vakcina, amit inflációellenes politikának nevezünk. Beadtuk, és most várjuk a hatását”- fogalmazott, felsorolva az árfigyelőrendszer fölállítását és a hatóságok „hadrendbe állítását”. Szavaiból az nem derült ki, meddig maradnak érvényben az árstopok, és lapzártánkig kormányrendelet sem jelent meg a jelenlegi április 30-i határidő kitolásáról.