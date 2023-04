Á. B.;

2023-04-16 10:25:00

Szili Katalin: én nem változtam semmit

A KDNP-ben új otthonra találó korábbi házelnök kijelentette, sokszor kellett vinnie a keresztet a nemzetietlen baloldal miatt.

„Azt hiszem, hogy az elmúlt harminc évben én annyi ütést kaptam...kevés olyan politikus van szerintem a politikai palettán, aki annyit kapott, mint én” - jelentette ki Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó a Hír Tv Politikai hobbista című műsorában.

A korábbi szocialista házelnök azt mondta, Gyurcsány Ferenc úgy állította be őt a könyvében, mint egy sírós, pityogós politikus, aki mást se tud, mint sírdogálni - ez azonban tévedés. Azt hangoztatta, nem verte szét a baloldalt, nem árulta el, s saját bevallása szerint elegánsan jött el onnan. Többek közt azzal indokolta belépését a KDNP-be, hogy ma már nem igazak azok az ideológiai válaszvonalak, mint amik a XX. században voltak.

Magam is csodálkozom, hogy a harminc év alatt mi minden változott. Én nem változtam semmit. Tehát én ma is szociálisan elkötelezett vagyok, kereszténynek vallom magam - hangsúlyozta, jelezve, hogy ezt az MSZP-ben is elmondta magáról. Ezért is vetette ki magából a neoliberális elveket valló baloldal - meg azért, mert nemzetinek vallja magát.

Hozzátette, sokszor kellett vinnie a keresztet a „nemzetietlen baloldal miatt”. Példaként megemlítette, hogy Marosvásárhelyen 2006-ban leforrázott szegfűt tettek az asztalára - s jól esik neki, hogy ma már mindenki bocsánatot kér emiatt. Emlékeztetett, hogy 2009-es leköszönő beszédének egyik utolsó mondata az volt, hogy ő mindig a nemzetet fogja szolgálni.

- fogalmazott Szili Katalin.